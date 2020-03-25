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Строительство второго этапа межпоселкового газопровода для газификации объектов ТОР "Михайловский" реализовано на 25%
Строительно-монтажные работы по созданию второго этапа межпоселкового газопровода от ГРС Уссурийск до площадки ТОР «Михайловский», протяженностью 13,8 км, завершены АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» на 25%.
Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в связи с распространением нового коронавируса, строители продолжают работу с соблюдением всех необходимых профилактических мер. В настоящее время сварено более 5,5 км трубы, порядка 3,3 км уложено в подготовленную траншею.
На ранних этапах реализации данного объекта газовики столкнулись с необходимостью внесения изменений в уже готовую проектную документацию в связи с появлением потенциальной угрозы безопасности газоснабжения – вблизи перспективной трассы газопровода была обнаружена область разлета камней при угледобыче открытым способом.
Данный газопровод является одним из промежуточных этапов в создании более 120 км газораспределительных сетей, которые реализуются в Приморском крае в рамках Программы газификации регионов России ПАО «Газпром» (инвестор – ООО «Газпром межрегионгаз») для газификации многочисленных площадок ТОР «Михайловский». Окончание его строительства запланировано на IV квартал 2020 года.
В 2019 году в рамках этой программы АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» были завершены строительством и введены в эксплуатацию газопровод-отвод, газораспределительная станция (ГРС) г. Уссурийска и два межпоселковых газопровода общей протяженностью порядка 44 км. Тем самым были созданы условия для газификации одной из площадок ТОР «Михайловский». Газовики готовы к подаче «голубого топлива» потребителям. В настоящее время ожидается завершение работ по созданию внутриплощадочных газовых сетей на комплексе производства комбикормов с элеватором и передача необходимых документов газораспределительной организации.
Для реализации третьего этапа газопровода, протяженностью более 18 км, который пройдет вблизи сел Григорьевка и Новожатково, завершен конкурсный отбор организации-подрядчика, которая вскоре приступит к формированию необходимой материально-технической базы и началу строительства.
Газификация ТОР «Михайловский» и создание опорной сети межпоселковых газопроводов от магистрали «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» до границы населенных пунктов в Приморском крае осуществляется в рамках реализации Программы газификации регионов России ПАО «Газпром» и Программы развития газоснабжения и газификации Приморского края на период 2016-2020 гг. Для координации работы по данной программе между правительством региона и группой компаний «Газпром» ежегодно подписываются планы-графики синхронизации.
ТОР «Михайловский» специализируется на размещении крупных сельскохозяйственных производств и центров глубокой переработки и логистики сельхозпродукции. Это сельскохозяйственный кластер, действующий на землях Михайловского, Спасского, Яковлевского, Хорольского и Черниговского районов Приморского края.
Журнал "Дальневосточный капитал"
- Строительство второго этапа межпоселкового газопровода для газификации объектов ТОР "Михайловский" реализовано на 25%
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