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Еще 23 пляжа в Приморье разрешены для купания
Краевая межведомственная комиссия продолжает приемку мест отдыха у воды, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края.
По информации ГИМС МЧС России по Приморскому краю, на сегодняшний день прошли проверку на безопасность и освидетельствование 49 пляжей:
Во Владивостоке:
– пляж санатория "Приморье" МВД России (Амурский залив);
– пляж ООО "Лотс" (Уссурийский залив);
– пляж МУП "Парк культуры и отдыха имени Лазо" (Амурский залив);
– пляж "Ривьера Лагуна" (Амурский залив);
– место массового отдыха "Чайка" (Амурский залив);
– место массового отдыха ООО "Прибой" (мыс Токаревская кошка);
– место массового отдыха "Пляж Солнечный" (Амурский залив);
– место массового отдыха "Новый Аякс" (бухта Аякс, остров Русский);
– место массового отдыха "Юбилейный" (Спортивная гавань);
– пляж детского оздоровительного лагеря "Юнга" (бухта Емар, Уссурийский залив);
В Артеме:
– пляж детского оздоровительного лагеря "Морской берег" (бухта Муравьиная);
– пляж ООО "Торгово-строительной кампании ОВС" (бухта Муравьиная);
– пляж детского загородного оздоровительного лагеря "Юность" (бухта Муравьиная);
В Большом Камне:
– открытый бассейн (детский) на базе отдыха "Штыковские пруды" в поселке Штыково;
– открытый бассейн (для взрослых) на базе отдыха "Штыковские пруды" в поселке Штыково;
– большой искусственный водоем на базе отдыха "Штыковские пруды" в поселке Штыково;
– пляж базы отдыха "Нептун" (бухта Ильмовая);
– пляж "Песочница" (залив Стрелок, бухта Руднева);
– пляж базы отдыха "Тихоокеанская гавань" (залив Стрелок, бухта Руднева);
– пляж загородного спортивно оздоровительного лагеря на базе отдыха "Жемчужина" (бухта Ильмовая)
– пляж базы отдыха "Нептун" (бухта Ильмовая);
– база отдыха "Дальдизель" (бухта Ильмовая);
В Находке:
– пляж ООО "Бухта Отрада" (бухта Отрада);
– пляж "Парус" (бухта Средняя);
– пляж ИП Чевычелов (бухта Рифовая);
– детский оздоровительный лагерь "Радуга" (бухта Рифовая);
– пляж поселка Ливадия (бухта Рифовая западнее мыса Де-Ливрона);
– пляж "Находка" (бухта 2-я Прибойная поселок Авангард);
– пляж (бухта Рифовая озеро Ливадийское);
– пляж (бухта Стрельбище);
– пляж (бухта Рифовая поселок Ливадия);
– пляж детского оздоровительного лагеря "Мечта" (бухта Рифовая поселок Ливадия);
– пляж базы отдыха "Жемчужная" (бухта Средняя поселок Средний);
– 3-й пляж (бухта Рифовая поселок Ливадия;
В Фокино:
– пляж "Песочница" (залив Стрелок, бухта Руднева);
– пляж базы отдыха "Тихоокеанская гавань" (залив Стрелок, бухта Руднева);
В Уссурийске:
– детский оздоровительный лагерь "Астероид", два открытых бассейна (улица Новоникольское шоссе, 10А);
В Партизанском районе:
– пляж летнего оздоровительного палаточного лагеря "Солнечный остров" (село Екатериновка, бухта Лашкевича);
– пляж базы отдыха "Золотой берег" (поселок Врангель, бухта Шепалово);
В Ханкайском районе:
– пляж детского оздоровительного лагеря "Старт" (село Новокачалинск);
– пляж (бухта Экспедиция поселок Посьет);
– пляж (бухта Троицы, село Андреевка);
– пляж (бухта Рисовая село Андреевка
– пляж (бухта Рисовая село Андреевка);
– пляж №2 (бухта Троицы, село Андреевка);
– пляж "АЙ-СИ" (бухта Троицы, село Андреевка);
– пляж база отдых "Океан" (бухта Троицы село Андреевка);
– пляж базы отдыха "Лагуна" (бухта Троицы, село Андреевка);
– пляж (бухта Новгородская).
Спасатели отмечают: в походах место для купания нужно выбирать там, где чистая вода, ровное песчаное или гравийное дно, небольшая глубина (до двух метров), нет сильного течения.
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