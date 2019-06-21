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12 Июля 2019, 09:00 | Регион сегодня |

Еще 23 пляжа в Приморье разрешены для купания

К настоящему времени официально для купания разрешены уже 49 пляжей в девяти муниципалитетах Приморья

Краевая межведомственная комиссия продолжает приемку мест отдыха у воды, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края.

По информации ГИМС МЧС России по Приморскому краю, на сегодняшний день прошли проверку на безопасность и освидетельствование 49 пляжей:

Во Владивостоке:

– пляж санатория "Приморье" МВД России (Амурский залив);

– пляж ООО "Лотс" (Уссурийский залив);

– пляж МУП "Парк культуры и отдыха имени Лазо" (Амурский залив);

– пляж "Ривьера Лагуна" (Амурский залив);

– место массового отдыха "Чайка" (Амурский залив);

– место массового отдыха ООО "Прибой" (мыс Токаревская кошка);

– место массового отдыха "Пляж Солнечный" (Амурский залив);

– место массового отдыха "Новый Аякс" (бухта Аякс, остров Русский);

– место массового отдыха "Юбилейный" (Спортивная гавань);

– пляж детского оздоровительного лагеря "Юнга" (бухта Емар, Уссурийский залив);

В Артеме:

– пляж детского оздоровительного лагеря "Морской берег" (бухта Муравьиная);

– пляж ООО "Торгово-строительной кампании ОВС" (бухта Муравьиная);

– пляж детского загородного оздоровительного лагеря "Юность" (бухта Муравьиная);

В Большом Камне:

– открытый бассейн (детский) на базе отдыха "Штыковские пруды" в поселке Штыково;

– открытый бассейн (для взрослых) на базе отдыха "Штыковские пруды" в поселке Штыково;

– большой искусственный водоем на базе отдыха "Штыковские пруды" в поселке Штыково;

– пляж базы отдыха "Нептун" (бухта Ильмовая);

– пляж "Песочница" (залив Стрелок, бухта Руднева); 

– пляж базы отдыха "Тихоокеанская гавань" (залив Стрелок, бухта Руднева);

– пляж загородного спортивно оздоровительного лагеря на базе отдыха "Жемчужина" (бухта Ильмовая)

– пляж базы отдыха "Нептун" (бухта Ильмовая);

– база отдыха "Дальдизель" (бухта Ильмовая);

В Находке:

– пляж ООО "Бухта Отрада" (бухта Отрада);

– пляж "Парус" (бухта Средняя);

– пляж ИП Чевычелов (бухта Рифовая);

– детский оздоровительный лагерь "Радуга" (бухта Рифовая);

– пляж поселка Ливадия (бухта Рифовая западнее мыса Де-Ливрона);

– пляж "Находка" (бухта 2-я Прибойная поселок Авангард); 

– пляж (бухта Рифовая озеро Ливадийское);

– пляж (бухта Стрельбище);

– пляж (бухта Рифовая поселок Ливадия);

– пляж детского оздоровительного лагеря "Мечта" (бухта Рифовая поселок Ливадия);

– пляж базы отдыха "Жемчужная" (бухта Средняя поселок Средний); 

– 3-й пляж (бухта Рифовая поселок Ливадия;

В Фокино:

– пляж "Песочница" (залив Стрелок, бухта Руднева);

– пляж базы отдыха "Тихоокеанская гавань" (залив Стрелок, бухта Руднева);

В Уссурийске:

– детский оздоровительный лагерь "Астероид", два открытых бассейна (улица Новоникольское шоссе, 10А);

В Партизанском районе:

– пляж летнего оздоровительного палаточного лагеря "Солнечный остров" (село Екатериновка, бухта Лашкевича);

– пляж базы отдыха "Золотой берег" (поселок Врангель, бухта Шепалово);

В Ханкайском районе:

– пляж детского оздоровительного лагеря "Старт" (село Новокачалинск);

– пляж (бухта Экспедиция поселок Посьет);

– пляж (бухта Троицы, село Андреевка);

– пляж (бухта Рисовая село Андреевка

– пляж (бухта Рисовая село Андреевка);  

– пляж №2 (бухта Троицы, село Андреевка);

– пляж "АЙ-СИ" (бухта Троицы, село Андреевка);

– пляж база отдых "Океан" (бухта Троицы село Андреевка);

– пляж базы отдыха "Лагуна" (бухта Троицы, село Андреевка);

– пляж (бухта Новгородская).

Спасатели отмечают: в походах место для купания нужно выбирать там, где чистая вода, ровное песчаное или гравийное дно, небольшая глубина (до двух метров), нет сильного течения.  

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Приморье  туризм  пляж 


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