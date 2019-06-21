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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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ВТБ предоставил льготное финансирование камчатскому рыбопереработчику
Средства в размере 160 млн рублей сроком до двух лет направлены на дальнейшую реализацию плана обновления производства. Ранее банк предоставил предприятию кредит в размере 150 млн рублей на модернизацию и техническое перевооружение рыбоперерабатывающего завода в Усть-Большерецком районе Камчатки.
Программа утверждена постановлением правительства Российской Федерации №1764 от 30.12.2018 г. и предусматривает выдачу кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства по ставке не более 8,5% годовых в 2019-2024 годах с последующим предоставлением субсидий кредитным организациям из федерального бюджета. Льготные кредиты на пополнение оборотных средств предоставляются на срок до трех лет, на инвестиционные цели – до 10 лет.
Управляющий банка ВТБ в Камчатском крае Галина Зубарь прокомментировала: «ВТБ в регионе активно участвует в реализации всех государственных программ поддержки бизнеса. Благодаря финансированию банка ООО «Лойд Фиш» сможет провести запланированную модернизацию и расширить производство».
Досье "Дальневосточного капитала": ООО «Лойд-Фиш» ведет вылов рыбы и водных биоресурсов, осуществляет выпуск мороженой рыбопродукции. Предприятие расположено в п. Усть-Большерецк Камчатского края. Объемы вылова компании в 2016-2017гг составили порядка 7,5 тыс. тонн рыбы. Мощность рыбоперерабатывающего завода компании «Лойд-Фиш» составляет 500 тонн сырца и 320 тонн готовой продукции в сутки. ООО «Лойд-Фиш» включено в перечень хозяйствующих субъектов РФ, имеющих необходимые условия для вывоза с территории РФ рыбы и морепродуктов в Японию, Южную Корею, Китай, страны ЕС.
Автор фото - Марина Божко
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