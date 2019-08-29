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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 13 Сентября, 04:12 |
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Группа компаний ННК приняла участие в ВЭФ-2019
Основными темами ВЭФ в этом году стали экономические и социальные показатели роста Дальнего Востока, а также вопросы повышения качества жизни в макрорегионе. Деятельность компании в ДФО наглядно иллюстрирует оба пункта. В ее состав входит сеть одноименных АЗС, развитая сеть нефтебаз и крупные морские терминалы на территории Дальневосточного федерального округа, а также Хабаровский нефтеперерабатывающий завод (ХНПЗ), который после проведенной масштабной модернизации можно по праву назвать одним из самых высокотехнологичных предприятий нефтеперерабатывающей отрасли России.
Сеть автозаправочных станций ННК с ярким логотипом-солнцем насчитывает около 300 АЗС, обеспечивающих автомобилистов Дальнего Востока высококачественными нефтепродуктами, в том числе, в отдаленных и малонаселенных районах. Бензин поступает с ХНПЗ, что позволяет компании осуществлять контроль по всему пути его следования: пока топливо добирается от нефтеперерабатывающего завода до бензобаков автомобилей, для проверки его качества проводится около 80 лабораторных анализов. Это достаточно затратное, но необходимое для гарантии качества топливных продуктов мероприятие. Получение в этом году официального статуса «топливный партнер Восточного экономического форума» можно расценивать как дополнительное признание успехов ННК в этом направлении.
Группа компаний ННК – вертикально-интегрированный холдинг, предприятия которого расположены в 8 регионах Российской Федерации. Основные виды деятельности - поиск, разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и сбыт нефтепродуктов, в том числе, через собственную сеть АЗС в Дальневосточном федеральном округе.
С момента образования в 2013 году Группа успешно укрепляла позиции на нефтегазовом рынке страны и сегодня по праву входит в десятку крупнейших компаний России по объему запасов нефти.
Вертикально-интегрированные компании, так называемые ВИНКи, к которым относится и Группа компаний ННК, добровольно берут на себя дополнительную социальную нагрузку в регионах присутствия. Налоговые отчисления, создание рабочих мест, сотрудничество с крупнейшими образовательными учреждениями с целью подготовки высококвалифицированных специалистов, активное участие в благотворительных и социальных проектах – это уже давно стало нормой для нефтяников. Помимо этого, ННК дотирует работу автозаправочных станций в отдаленных и малонаселенных районах Дальнего Востока, где АЗС можно справедливо назвать социально-значимыми объектами.
«График встреч с партнерами и потенциальными инвесторами на форуме был достаточно жестким. Но мы с удовольствием рассказывали посетителям стенда о деятельности компании, наших крупных проектах на территории Российской Федерации, в том числе, в Арктике, а также планах в Дальневосточном федеральном округе. Большинство жителей Дальнего Востока знают только наши современные заправочные комплексы. Хотелось бы использовать возможность и показать масштаб компании и ее значимость для топливо-энергетического комплекса России» - прокомментировали в Группе компаний ННК.
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