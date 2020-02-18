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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 14 Апреля, 06:24 |
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Во Владивостоке будут создавать искусственную кожу и волосы для человекоподобных роботов
Компания откроет во Владивостоке обособленное подразделение, которое займётся созданием элементов внешности для человекоподобных роботов Robo-C (например, искусственной кожи и волос). В задачи дальневосточного офиса также войдут исследования и разработки в области моделирования внешности — так, «Промобот» продолжит эксперименты с полимерами для создания наиболее точной копии человеческой кожи, включая микроморщины.
«Мы готовили сделку достаточно долго, поэтому точно понимаем, на что пойдут эти деньги. Сейчас значительная часть развития бизнеса “завязана” на инвестициях Фонда: открытие нового представительства компании (в том числе производственная часть), R&D, разработки человекоподобных роботов. У нас с партнёрами из Фонда сложился общий гибкий взгляд на сферы применения сервисной робототехники: мы вместе готовим большой пласт решений, которые готовы представить миру на базе действующих и будущих технологий Promobot», — комментирует председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков.
Главой дальневосточного офиса Promobot станет Пётр Чегодаев — российский скульптор и дизайнер, известный участием в создании спецэффектов для российских блокбастеров, таких как «Экипаж» и «Время первых».
«Робототехника входит в число ключевых направлений для инвестиций фонда. Мы ожидаем новую фазу развития рынка и расширение сфер практического применения роботов: сервисные роботы помогают сократить межличностные контакты в местах большого скопления людей, например, в МФЦ, банках или делать дистанционную диагностику, что открывает дополнительные возможности в условиях пандемии.
“Промобот” — яркий игрок рынка, прибыльная, высокотехнологичная компания с профессиональной и мотивированной командой, которая оперативно реагирует на запросы аудитории. Например, сейчас компания уже запустила в продажу терминалы для дистанционного измерения температуры тела и роботов для бесконтактной диагностики здоровья человека. — отметил генеральный директор Дальневосточного фонда высоких технологий Руслан Саркисов. — 65% продаж компании приходится на зарубежные рынки. Это значит, что компания уже доказала значительный экспортный потенциал и является международным участником своего рынка, а не просто локальным игроком».
Инвестиции также пойдут на разработку новой диалоговой системы Promobot на основе ИИ — в перспективе, неотличимой от человека, и разработку кейсов применения сервисного робота Promobot V.4 — «флагманского» продукта компании.
«Уже летом мы представим новую диалоговую систему Promobot — она создаётся на базе нашего собственного фреймворка. — продолжает Южаков. — Все этапы диалога человека и робота — от определения темы до выбора ответа — будут построены на нейронных сетях. Это уникальный продукт для мирового рынка робототехники».
ДФВТ и «Промобот» начали переговоры об инвестициях в феврале прошлого года. В июне 2019-го, во время Петербургского международного экономического форума, стороны подписали соглашение о намерениях.
«Промобот» стал пятой портфельной компанией Фонда. В инвестиционный портфель также входят две дальневосточные компании — ООО «Визитек» и ООО «Хотлид», производитель портативных мини-проекторов «Мультикубик» (Cinemood), и производитель суперконденсаторных и гибридных накопителей для транспорта и энергетики — компания Titan Power Solutions. Общий размер выделенных и одобренных к финансированию средств превышает 700 млн рублей.
Досье "Дальневосточного капитала": Компания «Промобот» основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом Сколково. Сегодня Promobot — крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе. Промоботы трудятся в 38 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов Promobot можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России. Дальневосточный фонд высоких технологий создан в 2018 году Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (входит в ВЭБ.рф), РВК и «Роснано». Фонд инвестирует в перспективные высокотехнологичные проекты и проекты локализации на Дальнем Востоке. Объём фонда — 5 млрд рублей.Справочно: Компания «Промобот» основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом Сколково. Сегодня Promobot — крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе. Промоботы трудятся в 38 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов Promobot можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России. Дальневосточный фонд высоких технологий создан в 2018 году Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (входит в ВЭБ.рф), РВК и «Роснано». Фонд инвестирует в перспективные высокотехнологичные проекты и проекты локализации на Дальнем Востоке. Объём фонда — 5 млрд рублей.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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