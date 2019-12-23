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Впервые в центре реабилитации "Тигр" в Приморье находится на зимовке даурский журавль
Редкая птица появились здесь в конце прошлого года, и, как полагают специалисты, имеет все шансы во Всемирный год журавля пополнить популяцию своих сородичей в дикой природе.
Молодой даурский журавль был доставлен в Центр реабилитации диких животных «Тигр» в село Алексеевка в ноябре 2019 года сотрудниками службы охотнадзора Приморского края. Его подобрали в Спасском районе Приморья на обочине дороги неравнодушие охотники, обратившие внимание на одинокую птицу, которая никуда не улетала и, как предположили люди, плохо себя чувствовала и нуждалась в помощи.
«Журавль действительно был в истощенном состоянии, но при этом никаких травм у него при осмотре не было выявлено. Анализы и пробы тоже показали, что птица клинически здорова. За пару месяцев нахождения в реабилитационном центре журавль подкормился и уже пришел в физиологическую норму. В рационе у него — и рыба, и мясо в небольших количествах, и живые мыши, и растительные корма, и зерносмеси, — говорит председатель правления МРОО «Центр «Тигр» Виктор Кузьменко. — Я думаю, что с большой долей вероятности в апреле текущего года он будет выпущен в природу. А перед выпуском, как только станет тепло, мы пересадим его в вольер, который был подстроен с помощью WWF в прошлом году для передержки аистов».
Центр реабилитации тигров и других редких животных «Тигр» в Приморье создавался прежде всего для оказания помощи редким краснокнижным кошкам — амурскому тигру и дальневосточному леопарду. Однако природа Дальнего Востока настолько многообразна, что нередко здесь появляются и другие питомцы из дикого леса.
Из пернатых чаще всего временными постояльцами Центра реабилитации становятся хищные птицы — канюк, скопа, краснокнижные орланы и даже гриф, для которых теплые помещения не обязательны. Редкие большие птицы, улетающие из России на зиму в теплые края, впервые оказались здесь летом прошлого года. Временными постояльцами реабилитационного центра стали взрослый даурский журавль — его привезли из Амурской области с застарелой травмой крыла, и два птенца дальневосточных аиста, которых подобрали в Приморье возле рухнувшего гнезда. Но эти птицы не долго содержались в Центре реабилитации: журавля после передержки и обследования крыла решили не мучить новой операцией и передали на постоянное место жительство в приморский Сафари-парк. Для дальневосточных аистов с помощью WWF был построен специальный вольер, и, после того, как птицы встали «на крыло», в августе они были помечены специалистом WWF России радиопередатчиками и выпущены в природу, согласно распоряжению Росприроднадзрора, в Еврейской автономной области. Сейчас оба этих аиста успешно зимую в бассейне Янзцы, на юге Китая.
Новый же подопечный, молодой даурский журавль, стал первой теплолюбивой птицей, которого привезли в Центр реабилитации «Тигр» фактически на зимовку. Остается только предполагать, какой возраст птицы и по каким причинам журавль задержался в наших края.
«Журавлю два года: на лицевой маске сохраняется еще достаточно много нитевидных темно-серого цвета перьев и цвет ее светло-красный. Птица действительно в очень хорошей физической форме, что видно по нормальному развитию оперения и роговых покровов клюва и ног», — считает признанный специалист по журавлям, кандидат биологических наук Римма Андронова начальник научного отдела ФГБУ «Заповедное Приамурье».
Как она отмечает, до полового созревания молодые журавли в природе живут, как правило, группами по 2-4 птицы, редко одиночно. Мигрируют в стаях, часто вместе с черными журавлями.
«Причины, по которым журавль задержался в месте миграционного перелета, могут быть разные. Основным позывом миграции у даурских и японских журавлей является оскудение и труднодоступность кормовых ресурсов, но при достатке их – птицы не торопятся покинуть комфортные для них участки. Когда же промерзает земля, а водоемы покрываться льдом, журавли улетают. В норме, миграция у даурских журавлей стартует в середине октября, и уже через месяц первых журавлей наблюдают на основном месте зимовки – на Идзуми в Японии. Одна из вероятных причин, по которой даурский журавль не улетел своевременно на зимовку – неустойчивая погода осенью с чередованием аномально теплых дней с короткими периодами резких похолоданий. Находясь осенью на скудном пайке при комфортной температуре воздуха и почвы, птица могла не накопить достаточно сил для перелета», — комментирует Римма Андронова.
Как обеспечить комфортную зимовку для теплолюбивой птицы в Приморье — решать эту новую для Центра реабилитации «Тигр» проблему пришлось подручными средствами. Под временный дом для журавля приспособили помещение для хранения препаратов: сделали загородку, настелили сена и поместили птицу. Здесь поддерживается комфортная для журавля температура не менее 10 градусов тепла, а через окно попадает дневной свет. Заботу о содержании этой птицы вместе с сотрудниками центра реабилитации взял на себя WWF России.
«Ситуация с аистами и журавлем показала, что Центру реабилитации «Тигр» необходимо специальное теплое помещение для передержки и реабилитации таких птиц. И сейчас WWF России ищет средства для строительства теплого бокса, — комментирует старший координатор проектов по ООПТ Амурского филиала (WWF) России, кандидат биологических наук Анна Сердюк. — После прохождения курса реабилитации, мы планируем пометить журавля радиопередатчиком и выпустить в дикую природу на Приханкайской низменности в Приморье. В Ханкайском заповеднике и его окрестностях орнитологи постоянно отмечают даурских журавлей на пролете, а также гнезда этой редкой птицы. Так что, полагаем, наш подопечный в будущем найдет себе пару и сможет жить в природе».
Даурского журавля, как и дальневосточного аиста можно по праву назвать индикаторами состояния пресноводных экосистем. Мировая численность оценивается в 6250-6750 особей, свежих оценок численности популяции в России нет. Но современный мировой тренд по даурскому журавлю, негативный — продолжается снижение его численности. Хотя на некоторых участках ситуация стабильная, например, в Приморье. Благополучие этой птицы зависит от факторов антропогенного воздействия. Специалисты оценивают, что ёмкость российских местообитаний позволяет гнездиться более 500 парам, однако во время скоординированных учетов никогда не выявлялось больше 150 пар на всю Россию.
Центр реабилитации тигров и других редких животных МРОО «ЦЕНТР "ТИГР"» работает при поддержке, в том числе, WWF России, Центра «Амурский тигр» и Фонда президентских грантов.
Фото - Александр Хитров, WWF России
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