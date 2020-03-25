|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 14 Мая, 21:07 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Дальневосточном морском заповеднике родилось 824 детёныша ларги
Согласно данным, предоставленным сотрудником заповедника, кандидатом биологических наук Игорем Катиным, в 2020 году единоразовый учет (т.е. проведённый в течение короткого времени сразу на всех лежбищах) проводился 6 и 7 марта. Было учтено 824 детёныша. Подсчет охватил все острова архипелага Римского-Корсакова.
В 2019 году, в этот же период, учет выявил 972 детёныша.
По мнению Игоря Катина «разница между показателями двух лет немалая, но говорить о какой-либо популяционной тенденции преждевременно».
Вот что он ответил на наши вопросы.
От чего может зависеть изменение численности популяции тюленей?
- Причин может быть несколько. Одна из них – изменение полового соотношения в популяции. Понятно, что чем больше самок, тем больше детенышей они могут родить. На количество новорожденных и, соответственно, на изменение численности может влиять возраст наступления половой зрелости у самок.
Вообще, у долгоживущих животных (а ларга к ним относится, с продолжительностью жизни более 30 лет) очень сложно прогнозировать изменение численности в многолетнем аспекте. Потому что факторов, влияющих на изменение численности много и действовать они могут с разной интенсивностью в разные годы.
При береговом размножении, площадь участков берега, где могут происходить роды, ограничена. Но в некоторых случаях возможно ее увеличение за счет формирования ледовых террас.
В прошлом году ледовые террасы были довольно большие по площади, а главное стабильно просуществовали продолжительное время. В нынешнем же году такие террасы разрушились очень быстро. С этим была связана, вероятно, повышенная смертность детенышей, которую мы наблюдали.
- Влияет ли человеческий фактор на численность ларги?
- В заливе Петра Великого практически все тюлени приносят потомство на островных лежбищах, охраняемых Морским заповедником. Поэтому антропогенный стресс здесь относительно небольшой.
Досье "Дальневосточного капитала": Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского» Дальневосточного отделения Российской академии наук — «Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник» создан для сохранения природной среды наиболее богатого по составу морской и островной фауны и флоры залива Петра Великого Японского моря и, прежде всего, генофонда морских организмов. Площадь заповедника 64 316,3 га, в том числе 63 000 га морской акватории и 1136,3 га территории. Он расположен в западной части Японского моря и занимает около 10% площади залива Петра Великого — самой южной и тепловодной акватории дальневосточных морей России. В состав заповедника входит 11 островов, суммарная площадь которых составляет 1100 га. Вокруг морских границ заповедника установлена морская охранная зона шириной 3 мили. Охранная зона на суше установлена в виде полосы шириной 500 метров вдоль сухопутных границ заповедника.
Фото, видео И.Катина.
Журнал "Дальневосточный капитал"
- В Дальневосточном морском заповеднике родилось 824 детёныша ларги
- Сбербанк продлевает срок действия карт с ограничением услуг
- На станции Находка-Восточная Дальневосточной железной дороги достигнут рекорд выгрузки
- По числу заболевших коронавирусом Приморье обогнало Хабаровский край
- Строительство второго этапа межпоселкового газопровода для газификации объектов ТОР "Михайловский" реализовано на 25%
- Сбербанк предоставит новые целевые кредиты на зарплаты компаниям всех сегментов из пострадавших отраслей
- Города-побратимы Владивосток и Сан Диего встречают вместе День победы
- Сбербанк предлагает кредитование по ставке до 5% годовых
- Трагедия в кампусе ДВФУ: девушка выпала из окна общежития
- В Хабаровске начато промышленное производство медицинских масок
-
Наши партнерыLoading...RedTram18 Февраля 2020, 09:00Научные фантазии магаданских биологов В Институте биологических проблем Севера (ИБПС) в Магадане группа ученых-энтузиастов выступила с идеей создать Национальный парк в малоизученных районах южных отрогов хребта Черского, где расположены озера Дарпир, Малык, Момонтай, река Омулевка
Пусть ларг родилось меньше чем в 2019 году, наверстают, но сама тема новости уже радует, рад за тек кто считает маленьких ларг, здоровья и долгих лет жизни новорождённым, побольше человечных новостей!
Авторизация: