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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 14 Августа, 11:03 |
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V Форум СМИ России и Китая состоится на полях ВЭФ-2019
Российскую делегацию возглавит заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации Константин Чуйченко.
Участники форума обсудят вопросы взаимодействия СМИ, в том числе медиасотрудничество в цифровой среде, обмен контентом, создание совместных информационных продуктов, сохранение профессиональных стандартов и защиту персональных данных в эпоху новых медиа.
Российско-китайские медиафорумы традиционно проводятся на полях крупных международных мероприятий. В 2017 году III Форум СМИ России и Китая состоялся в Москве в рамках визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Российскую Федерацию. В 2018 году IV медиафорум прошел в Шанхае во время визита Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева в КНР.
Юбилейный V Восточный экономический форум состоится 4–6 сентября во Владивостоке.
- V Форум СМИ России и Китая состоится на полях ВЭФ-2019
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