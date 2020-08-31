|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 15 Сентября, 06:43 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 05, 2020
31 Августа 2020, 14:00Торговля онлайн вышла на новый уровень Грянувшая в мире пандемия и последовавшая самоизоляция в ситуации снижения покупательской активности в традиционных торговых точках привела к росту покупок самых разных товаров через интернет. Весной этого года торговля продуктами питания стала самым быстрорастущим сегментом в онлайн- продажах. По данным экспертов, месячный оборот интернет-магазинов поднялся почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
07 Июля 2020, 16:39Михаил Робканов, почетный президент ВМТП: Во всем мире запах порта одинаковый 70 лет исполнилось одному из самых известных бизнесменов Приморья, почетному президенту Владивостокского морского торгового порта Михаилу Робканову. Михаил Федорович является председателем Совета директоров Примсоцбанка.
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
14 Сентября 2020, 09:01 | Регион сегодня
Лечение полного цикла
В Приморье активно началась реабилитация пациентов, переболевших COVID-19
В Приморье продолжают разворачиваться как отделения для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, так и реабилитационные - для людей, уже перенесших заболевание. Практически сразу, с начала эпидемии, в Приморье было развернуто несколько ковидных госпиталей - во Владивостоке, Уссурийске и Находке.
Вылечить...
В июне одним из первых дополнительных мест стал краевой кожно-венерологическийо диспансер во Владивостоке. На его базе развернуто отделение для пациентов с легкой формой COVID-19. Оно оснащено всем необходимым для лечения коронавирусной инфекции, включая аппараты искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили «Дальневосточному капиталу» в региональном министерстве здравоохранения. Также сообщается, что перепрофилированное отделение рассчитано на 100 коек.
1 июля во Владивостоке в здании Приморского краевого диагностического центра на улице Черемуховой - структурного подразделения Краевого центра специализированных видов медицинской помощи - открылся новый инфекционный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19. Первые пациенты поступили уже в день открытия.
«Мы оперативно, буквально за две недели, перепрофилировали крупное медицинское учреждение по приказу минздрава Приморья. На двух этажах разместили отделения на 100 стационарных коек для лечения взрослого населения с новой коронавирусной инфекцией с легкой и средней степенями тяжести. Все доктора прошли специализированное обучение по программе непрерывного медицинского образования», - отметила главный врач медучреждения Надежда ГОРЕЛИК, добавив, что штат госпиталя сформирован из сотрудников краевого центра, изъявивших желание работать по этому направлению, а часть специалистов пришли сами из других клиник города.
Максимально комфортные условия созданы как для пациентов, так и для врачей.
Все палаты оснащены душевыми кабинами, холодильниками. В чистой, «зеленой», зоне на нижних этажах расположены уютные комнаты отдыха для персонала, для них оборудовали даже мини-спортзал. «Прекрасно понимаем, как непросто медикам сегодня работать в ковидных госпиталях, какое испытание ложится на плечи каждого из них. Хочу искренне поблагодарить наш коллектив, который в очень сжатые сроки проявил удивительную сплоченность, понимание ситуации и работал на результат как единая команда», - подчеркнула главврач.
Новый инфекционный госпиталь полностью оснащен оборудованием, необходимым для помощи больным COVID-19. Здесь сохранены и функционируют бактериологическая и клиническая лаборатории.
В особом режиме работает Краевой центр вакцинопрофилактики во Владивостоке, который по-прежнему снабжает необходимыми препаратами медучреждения Приморья. В ходе перепрофилирования Краевого диагностического центра часть его структурных подразделений переехала с Черемуховой в другие учреждения краевого центра. Так, поликлиника, отделения функциональной диагностики, эндоскопии и УЗИ сейчас базируются на улице Светланской, 30/38. Краевой центр эпилепсии временно разместился на улице Кирова.
«Мы не остановили ни на день оказание медицинской помощи жителям края. Все услуги и виды диагностики, лечения, которые у нас были ранее, мы продолжаем оказывать в полном объеме, но только по другим адресам», - уточняет Надежда Горелик.
...и восстановить
Сегодня в регионе высококлассные специалисты не только лечат приморцев, но и помогают выздоровевшим пациентам пройти курс восстановительного лечения и быстрее вернуться к социальной и трудовой деятельности. Отделение реабилитации для пациентов, перенесших пневмонию, вызванную COVID-19, было открыто в поликлинике №1 Владивостока. Специализированный центр начал работать на базе отделения восстановительного лечения №2 по адресу ул. Пушкинская, 55.
Как пояснила главный врач поликлиники Ольга ПЕРОВА, здесь разработана специализированная и общетонизирующая дыхательная гимнастика, проводится массаж грудной клетки, физиотерапия. Вся терапия направлена на поднятие иммунитета и восстановление дыхательной функции легких, которые чаще всего страдают от инфекции.
В день специалисты принимают 15 человек - это пять групп по три пациента, чтобы соблюсти все необходимые эпидемиологические меры, максимально обезопасив врачей и пациентов. После процедуры каждый кабинет проходит санитарную обработку на протяжении 30 минут.
Попасть на лечение можно по направлению терапевта поликлиники, к которому пациент должен прийти на прием после выписки из больницы. Курс реабилитации длится 10 дней.
Центр, не имеющий аналогов
Также пациенты, перенесшие коронавирус, могут пройти курс восстановительного лечения в отделении реабилитации Медицинского центра Дальневосточного федерального университета. Здесь пострадавшим от инфекции приморцам помогут восстановить силы и здоровье реабилитологи, инструкторы лечебной физкультуры и клинические психологи.
Комплекс специальных процедур предусматривает консультации с физиотерапевтом, врачом ЛФК и медицинским психологом, занятия лечебной физкультурой, посещение галокамеры и сухой углекислой ванны, массаж шейно-грудного отдела, озонотерапию, грязелечение и другие процедуры по показаниям.
Для прохождения реабилитационных процедур организован отдельный вход. Кроме того, все обратившиеся поступают на восстановительное лечение с обследованиями крови на антитела к коронавирусу IgM, IgG и КТ органов грудной полости.
Все процедуры проходят под контролем врачей-реабилитологов. Программа рассчитана на 10 дней, но адаптируется индивидуально под каждого пациента, в зависимости от организма.
«Наши специалисты помогут выздоровевшим пациентам снизить риск осложнений и уровень тревожности, а также быстрее вернуться к социальной и трудовой деятельности», - говорит заведующая центром восстановительной медицины и реабилитации медцентра ДВФУ, кандидат медицинских наук, врач-физиотерапевт, врач ЛФК Татьяна КАНТУР.
Врач подчеркивает, что, несмотря на стабильное состояние пациентов после ковидной пневмонии, у перенесших заболевание в легкой и средней степени тяжести форме снижена сатурация кислорода в крови. «Данное нарушение существенно снижает выносливость, активность человека, приводит к развитию сильной одышки. Если вовремя не подключить дыхательные техники и методы медицинской реабилитации, возможны серьезные осложнения: развитие дыхательной недостаточности, развитие либо обострение гипертонической болезни и общее снижение качества жизни пациента», - говорит Татьяна Кантур.
Она подчеркивает, что любой стресс, любое заболевание провоцирует серьезные изменения в организме. После перенесенной коронавирусной пневмонии, если она протекает на фоне сопутствующих заболеваний: бронхиальной астмы, хронического бронхита, гипертонической болезни, сахарного диабета, процесс восстановления организма может серьезно затянуться. Максимально раннее начало реабилитационного лечения - правильной дыхательной гимнастики, диафрагмального дыхания, позиционирования (изменения положения тела), дренажного массажа и физиотерапии - позволяет ускорить срок восстановления и снизить риск развития осложнений.
«Главные задачи, которые стоят перед сотрудниками Центра, - научить переболевшего пневмонией пациента правильно дышать, наладить дыхательный ритм, улучшить отхождение той мокроты, которая еще остается в легких, провести противофиброзные мероприятия, чтобы исключить развитие соединительной ткани, которая в будущем будет мешать правильному функционированию и газообмену в легких. С этой целью применяется физиотерапия, магнитотерапия, лазеротерапия, используются методы санаторно-курортного лечения, соляные пещеры, лечебные ванны, грязелечение, парафинотерапия, и все это комбинируется в зависимости от показаний и индивидуальных особенностей организма пациента.
Одна из интереснейших процедур - углекислая ванна. Это разновидность газовой бальнеотерапии, для проведения которой используется не вода, а подогретый увлажненный углекислый газ. Звучит страшновато, но на практике все достаточно просто. Пациента помещают в емкость, внешне напоминающую обычную ванну. Его накрывают специальным чехлом так, чтобы голова осталась на поверхности. Далее, в эту ванну подается подогретый увлажненный углекислый газ. То есть пациент находится как бы в газовом облаке из углекислого газа, который создает условия, при которых мелкие сосуды открываются и увеличивается кислородоемкость крови.
После процедуры у пациентов значительно уменьшается одышка, и в дальнейшем вся рекомендованная им физическая нагрузка переносится намного легче. Еще одно замечательное свойство углекислого газа - он хорошо седатирует, то есть успокаивает пациента, что очень важно в условиях, когда после пневмонии многие люди находятся в крайней степени напряжения», - рассказывает заведующая центром восстановительной медицины и реабилитации медцентра ДВФУ.
Доктор обратила внимание на то, что человек, победивший болезнь, в большинстве случаев не осознает свое состояние, полагая, что полностью здоров. «В нашей команде работает клинический психолог, который объясняет последствия халатного отношения к своему здоровью и помогает мотивировать пациента на реабилитационные действия. Только высококвалифицированный специалист в состоянии снять тревожные и панические состояния, как правило, преследующие бывших «заложников» пандемии, и помочь им настроиться на лечебный восстановительный период.
После перенесения данного заболевания физические нагрузки подбираются очень осторожно. Все зависит от состояния организма, каждый случай индивидуален. Конечно, существуют общие стандарты. Так, на раннем этапе категорически запрещены любые кардионагрузки (нагрузки, направленные на увеличение выносливости), занятия на силовых тренажерах и беговых дорожках. Реабилитация начинается с лечебной гимнастики, дыхательных упражнений, диафрагмального дыхания, упражнений на верхний плечевой пояс, и только после стабилизации состояния пациента врач принимает решение о возможном увеличении нагрузки - например, переход на ходьбу по беговой дорожке или использование великолепной методики «скандинавской ходьбы» на свежем воздухе. «Необходимо понимать, что каждая программа индивидуальна и занимает в среднем от 10 дней до месяца», - рассказала Татьяна Кантур.
Медицинские эксперты рекомендуют подключать реабилитационные технологии не только во время лечебного процесса в период острого состояния при COVID-19, когда пациент находится в реанимации и стационаре, но и после выписки, на амбулаторном этапе.
Досье «Дальнеосточного капитала»: Центр восстановительной медицины и реабилитации, созданный на базе Медицинского центра Дальневосточного федерального университета, является уникальным и не имеющим аналогов на Дальнем Востоке. Он оснащен современным оборудованием, соответствует высоким мировым стандартам и оказывает специализированную высокотехнологичную реабилитационную помощь с использованием новейших отечественных и западных методик по направлениям: кардиореабилитация, нейрореабилитация, ортопедическая реабилитация, реабилитация при заболеваниях органов мочеполовой сферы, реабилитация онкопациентов, профилактика и реабилитация в педиатрии, в том числе восстановление пациентов, перенесших COVID-19. Реабилитационный центр ДВФУ расположен в санаторно-курортной зоне на острове Русском, в 20 минутах езды от центра Владивостока.
В центре реабилитации университетской клиники на острове Русском внедрена и активно используется программа реабилитации пациентов после перенесенной коронавирусной пневмонии. Врачи Медцентра ДВФУ активно подключают к основным методикам ЛФК и физиотерапии и методы санаторно-курортного лечения в качестве профилактики фиброза легких, повышения иммунитета, улучшения дыхательной функции легких, снижения нагрузки на сердце.
Отметим, что ситуация с коронавирусом в Приморье остается непростой. Граждан просят соблюдать меры безопасности, носить маски, не собираться большими группами, находиться друг от друга на расстоянии 1,5-2 метра, на так называемой «социальной дистанции».
Детям - свое отделение
Восстановление после перенесенной коронавирусной инфекции маленькие жители Приморья смогут пройти в отделении медицинской реабилитации и консультативной диагностики детской краевой клинической туберкулезной больницы. Здесь завершается масштабный ремонт.
Отделение рассчитано на 120 коек и оснащено по последнему слову техники - многое из представленного здесь оборудования в таком разнообразии больше не встречается нигде на Дальнем Востоке. В этом году были приобретены новые медаппараты, начат серьезный ремонт, который не проводился с момента создания учреждения. На сегодняшний день выполнена уже большая часть работ: подходит к концу реконструкция фасада лечебного корпуса, перехода и столовой, продолжается благоустройство территории. Закончить все мероприятия планируют с опережением графика - уже в начале августа.
«Несмотря на большие затраты на COVID, мы не снимали средства с лечебных учреждений, предусмотренные ранее на обновление коечного фонда, оборудования, благоустройство территорий. Конечно, многое еще предстоит сделать, но уже можем привести это учреждение в более благоприятный вид. Важно, чтобы дети находились в комфортных условиях. Мы видим, что результаты лечения весьма эффективны, закупается хорошее оборудование, юные пациенты в течение нескольких месяцев получают необходимое лечение и выходят здоровыми», - подчеркнул во время визита в медучреждение губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО.
В ходе осмотра мощностей отделения по предложению сотрудников больницы принято решение расширить перечень предоставляемой маленьким приморцам помощи - теперь реабилитацию смогут проходить и дети, переболевшие COVID-19. «Мы уже обсудили с персоналом медучреждения, что здесь будут проходить реабилитацию ребята, которые переболели коронавирусом, у нас таких около 1,5 тысяч. Для этого будут созданы все условия - в больнице уже есть необходимые специалисты, новое технологичное оборудование», - заявил глава региона.
Фото автора.
Юрий РОГОВ.
Теги: пандемия коронавирус covid-19
Loading...
Новости раздела
- Вирус никуда не ушел
- Лечение полного цикла
- Коронавирусное закулисье
- Помощь – благородное дело
- На самом деле
- ВТБ в Приморье возглавил Виктор Кузьменко
- Более 300 школьников и студентов прошли под парусами вдоль островов залива Петра Великого
- В аэропорту Владивостока продолжают приземляться вывозные рейсы
- Центр электропитания аэропорта столицы Приморья переведен на дистанционное управление
- Работа головой в темпе вальса
Наши партнеры
Loading...RedTram
26 Июня 2020, 11:15Владивосток. Муниципальное плечо края 2 июля Владивосток отмечает свой 160-летний юбилей. Даже по дальневосточным меркам - вполне солидный возраст. При этом в последние десять лет город у моря, который принято называть воротами России в Азиатско-Тихоокеанский регион, переживает особый период.
26 Июня 2020, 10:30Нефтехимия: в расчете на АТР В Приморье реализуются проекты переработки
26 Июня 2020, 09:30Предпринимателям помогут перейти границу Шестьсот шесть компаний в настоящее время входят в каталог экспортеров Приморского края. Наряду с крупными предприятиями, исторически присутствующими на зарубежных рынках, в него постоянно добавляются новички, представляющие, главным образом, малый и средний бизнес.