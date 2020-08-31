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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 15 Октября, 01:03 |
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"Благое дело" приглашает на домашний праздник
«Все лето, каждую субботу, мы наводили порядок во дворе нашего нового дома, убирали мусор, скопившийся за долгое время отсутствия хозяина. И теперь готовы пригласить друзей и партнеров, которые помогают «Благому делу», чтобы рассказать обо всех позитивных изменениях в нашей жизни, о новых проектах — «Другая керамика», «Театральное пространство», «Страна Кракозябрия». На открытой площадке проведем фирменные мастер-классы. Это и роспись подглазурными красками, и лепка из глины, и обжиг керамики на живом огне, и ковка, литьё из метала и многое другое. К традиционному чаю из самовара у нас будут сладости от детской инклюзивной кулинарной студии «Солнечный зайчик», — рассказал Геннадий Антропов, организатор и идейный вдохновитель АНО «Благое дело», член Общественной палаты Приморского края,
Напомним, 26 мая 2020 года АНО «Благое дело» заключило договор с департаментом имущественных и земельных отношений Правительства Приморского края о передаче в безвозмездное пользование здания, расположенного во Владивостоке по адресу ул. Острякова 42/3, для создания «Инклюзивного социального образовательного творческого центра «Благое дело».
Проект объединит лучшие практики АНО «Благое дело» по социальной адаптации и социализации детей и молодежи от 7 до 30 лет с ментальной инвалидностью с помощью творчества на одной площадке. Вот только несколько главных направлений:
Керамическая студия «Другая керамика» — профессиональная мастерская, для обучения различным техникам изготовления и декорирования керамики с целью подготовительной профессиональной и досуговой занятости;
«Театральное пространство» — занятия в театральной студии, создание кукольного театра, где куклы и декорации уже создаются художниками, волонтерами и профессиональными бутафорами, работа музыкальной студии. Здесь также обеспечивается досуговая занятость и профессиональная подготовка по созданию кукол и декораций;
«Необычный театр» — студия, где дети общаются, играют, обучаются необходимым бытовым навыкам со специально подготовленными собаками под контролем и наставничеством специалистов и кинологов;
Инклюзивная кулинарная студия «Солнечный зайчик» — в формате мастер-классов обучающие занятия по кулинарному мастерству с целью досуговой занятости и профессиональной подготовки по кулинарии;
Медиа-студия «Благое дело» — обучение фото- и видео-мастерству. Будет подготовлено около 50 образовательных видео и 30 информационных сюжетов. В съемках принимают участие дети и взрослые — наши благополучатели. Видеоматериалы предназначены для образовательного процесса внутри организации, занятий в домашних условиях и для использования другими инклюзивными сообществами. Информационные материалы будут включать методические рекомендации работы с детьми и молодежью с ментальной инвалидностью для их родителей и других НКО.
Досье": "Благое дело" — автономная некоммерческая организация, в которую входят мастера-керамисты, художники, дизайнеры, волонтеры – студенты Владивостокского художественного училища. Директор организации Геннадий Антропов одним из первых в Приморье начал системно заниматься социальной реабилитацией детей и подростков с инвалидностью. В 2007 году первым проектом «Благого дела» стало создание творческой студии незрячих керамистов «Отражение». Уже более 12 лет Геннадий Антропов развивает прикладную ремесленную и творческую студию для ребят с ментальными нарушениями. Ни одна крупная выставка-ярмарка в Приморье не обходится без участия АНО «Благое дело»: их керамика заметна на многих мероприятиях – Тихоокеанском туристском форуме, форуме НКО Приморского края, Дне города и других.
Место встречи: 17 октября, суббота, в 12.00 на открытой площадке во дворе дома на ул. Острякова 42/3.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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