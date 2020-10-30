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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 16 Декабря, 16:59 |
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Зимний автомобильный сезон в разгаре – заправляйтесь правильным топливом
Зимние условия Дальнего Востока диктуют особые требования к качеству топлива. Особенно, дизельного. Любой автовладелец знает, что выбор не подходящей солярки может привести к поломкам двигателя. И специально для того, чтобы предотвратить нежелательные последствия, в ННК разработали уникальное топливо.
Чем опасны низкие температуры для дизеля? Ответ прост: оно может загустеть и тогда мельчайшие кристаллики парафинов забивают топливные фильтры, оседают в каналах трубопроводов. Как следствие, нарушается испаряемость, и в конечном итоге парализуется работа мотора. Поэтому «дизелисты» при наступлении отрицательных температурах используют специальную зимнюю солярку. В ННК такое топливо производит современный и высокотехнологичный Хабаровский НПЗ, который после проведенной масштабной модернизации производственных мощностей по праву считается лидером нефтеперерабатывающей отрасли Дальнего Востока.
Солярка известного и давно полюбившегося дальневосточникам бренда GreenEco разработана специалистами Хабаровского НПЗ еще в 2014 году в сотрудничестве с нефтехимическим концерном BASF. В производстве этой марки топлива используются инновационные решения, благодаря которым дизель GreenEco обладает, без преувеличения, уникальными свойствами и выгодными преимуществами.
За счет чего удается сохранить моторы от поломок? Дело в том, что фирменный дизель ННК нормализует процесс подачи и распыления топлива в камере сгорания — чем мельче капля и чем таких капель больше, тем ровнее и с большей теплоотдачей сгорают нефтепродукты. В результате очищается распылительное отверстие инжектора, из-за лучшего распыления и более полного сгорания двигатель быстрее прогревается, и в результате снижается общий расход топлива - экономия очевидна. Проверки показали, что использование GreenEco способствует восстановлению декларированной производителем мощности мотора, которая частично утрачивается в процессе эксплуатации автомобиля.
Одно из ключевых отличий дизеля ННК заключается в пониженном содержании серы. Но ее возможная нехватка компенсируется дополнительными компонентами, заметно улучшающими смазку топливного насоса. Дизельное топливо образует защитную пленку, которая бережно и надежно смазывает внутреннюю поверхность деталей системы подачи топлива, тем самым препятствуя коррозии. При этом постепенно очищаются топливные форсунки и клапаны механизмов от накопившихся шлаков, таким образом получается, что топливо само чистит двигатель. По отзывам водителей, после 10 часов непрерывной работы двигателя форсунки становятся чище на 95%.
Еще одно достоинство топлива – его экологичность. Достигается это за счет снижения выбросов в атмосферу продуктов горения, что в свою очередь достигается путем использования моющих компонентов.
Дополнительным плюсом от использования топлива становится и экономия времени на заправке. Дело в том, что солярка ННК практически не пенится в процессе заправки. Между прочим, это позволяет сэкономить время на заправке до полного бака. Время разрушения пены у обычного ДТ, согласно стандартам, составляет до 15 сек, а у GreenEco — 1-2 секунды, что сопоставимо с характеристиками хорошего бензина.
Качество топлива проверяется строго – в Группе ННК налажена и успешно действует довольно жесткая система контроля. Она затрагивает все этапы - от производства, транспортировки и хранения до поступления в бензобак. Нефтепродукты проходят порядка 80 анализов соответствия стандартам и обязательным требованиям. Доставку топливных продуктов на Дальнем Востоке обеспечивает парк современных бензовозов с узнаваемым ярким логотипом ННК, которые оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS – с помощью системы мониторинга отслеживается весь путь и остановки в дороге. При сливе в резервуары на АЗС вновь берется отбор проб топлива. Помимо аккредитованных стационарных лабораторий, для оперативного анализа нефтепродуктов на любой АЗС сети в ННК существует мобильная служба контроля качества топлива. Специалисты мобильных лабораторий ежедневно выезжают для отбора проб и проведения необходимых замеров в соответствии со строгим графиком проверок.
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