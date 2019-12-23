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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 15 Января, 08:52 |
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Новый круизный сезон в Приморье откроет Westerdam
Круизный сезон 2020 года стартует в Приморье 19 апреля. Первым судном, посетившим столицу Дальнего Востока этой весной, станет уже заходивший в приморскую акваторию голландец Westerdam.
Как сообщили во Владивостокском морском терминале, круиз начнется в японском порту Йокогама. Вместимость судна – более 2 тысяч пассажиров. И, исходя из практики подобных маршрутов, на лайнере ожидаются как туристы из англоязычных стран, так и путешественники из Страны восходящего солнца, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Приморского края.
Westerdam путешествует по Японскому морю под флагом Королевства Нидерланды. На лайнере – 11 палуб, на борту путешественникам предлагается широкий спектр развлечений: от теннисных кортов и бассейнов до целой «улицы» с магазинами и бутиками. Гордость лайнера – коллекция произведений искусств, которая включает в себя изображения исторических голландских кораблей, коллекцию известняковых фигурок из Эквадора, сделанных более 5 тысяч лет назад, портрет работы Энди Уорхола и уникальные скульптуры Сюзанны Холт.
«В 2020 во Владивосток году прибудут лайнеры из портов Японии, Кореи и Китая, также планируется заход судна в качестве плавучей гостиницы в рамках шестого Восточного экономического форума», – отмечают в Агентстве по туризму Приморского края.
По словам специалистов ведомства, для этого направления туризма власти региона продолжают активно продвигать возможности края на международном круизном рынке. Запланировано и дальнейшее благоустройство мест показа, оптимизация логистики туристических потоков по маршрутам в дни судозаходов.
«Круизное направление для Приморского края является одним из перспективных и стратегически важных. В этой связи мы продолжим продвигать Владивосток как круизную дестинацию, разрабатывая новые маршруты, предлагая новые пакетные туры, включая объекты культурного показа, устанавливая знаки туристской навигации, совершенствуя инфраструктуру», – отмечает и.о. руководителя Агентства по туризму Приморья Владимир Щур.
Напомним, 2019 год стал для Приморья рекордным по количеству посещений круизных судов – в край прибыли 10 различных лайнеров, которые совершили 16 заходов, последний из которых прибыл в столицу Дальнего Востока в декабре. Среди них и «новички», побывавшие в акватории Амурского залива впервые – лайнеры-пятитысячники компании Royal Caribbean: Spectrum of the Seas и его брат Quantum of the Seas. Они стали самыми крупными судами, которые когда-либо прибывали в Россию и во Владивосток в частности. Швартовка таких гигантов в Приморье стала возможной благодаря проведению дноуглубительных работ у грузопассажирских причалов Владивостока.
«Если в 2018 году у нас было шесть судозаходов, то в 2019 году их количество выросло почти в 3 раза. По объему туристов, прибывших на круизных судах, разница также колоссальная – 28 тысяч человек против 13 тысяч в прошлом году. Во Владивосток стали заходить суда совершенно другого класса, более вместительные. Количество пассажиров круизных судов – пока всего 5% от общего объема турпотока, и это говорит о том, что нам есть куда расти», – отмечает заместитель председателя Правительства края Константин Шестаков.
По мнению губернатора Приморья Олега Кожемяко, любой заход пассажирского судна – большое, значимое событие для края, свидетельствующее об эффективности работы по продвижению региона на международном круизном рынке.
«С каждым годом такой вид отдыха набирает все большую популярность у приморцев. Круизы – это и реклама города, и возможности для увеличения турпотока. Поэтому мы должны сделать все, чтобы Владивосток выглядел достойно», – подчеркнул ранее глава региона.
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