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15 Января 2020, 08:52 | Регион сегодня |

В Приморье из острова Попова хотят сделать "пилотный" проект

Чиновники обещают решить "накопившиеся проблемы, чтобы население видело, что власть слышит людей"

На острове Попова реконструируют морской пирс и компенсируют затраты на перевозку авто

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко дал поручение, которое позволит наладить транспортное сообщение с островом Попова. На этот и другие вопросы местных жителей глава региона ответил в понедельник, 13 января, в ходе рабочей поездки на территорию. 

Встречу с людьми Олег Кожемяко начал с того, что коротко прошелся по всем ранее данным поручениям. Представители муниципальной администрации, в свою очередь, доложили об их исполнении. Так, при школе №29 созданы группы присмотра за дошколятами, отремонтирован спортивный зал, в местной больнице открыт физиотерапевтический кабинет, лицензирован стоматологический кабинет, который откроется до конца года. Тем же паромом, на котором прибыл губернатор, на остров доставлен автобус марки ПАЗ для перевозки местных жителей.

Олег Кожемяко подчеркнул, что такие поездки дают возможность понять проблемы каждой территории, принять точечные решения, указать местной власти на недоработки, либо помочь, если это необходимо, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Приморского края.

«Будем шаг за шагом снимать накопившиеся проблемы, чтобы население видело, что власть слышит людей. По итогам этой поездки также будет составлен перечень поручений», – обозначил он. 

Один из наиболее актуальных для жителей острова вопросов – транспортное сообщение с материком и, в частности, возможность перевозки автомобилей на пароме. Текущее состояние пирса на Попова не позволяет это делать, а частные перевозчики говорят, что «слишком накладно». 

Как доложил глава Владивостока Олег Гуменюк, уже проведен конкурс на разработку проектно-сметной документации. В этом году планируется начать реконструкцию. 

Губернатор также дал поручение городской администрации компенсировать людям или перевозчикам часть затрат на провоз транспорта. 

«Муниципалитет должен разработать соответствующую программу в течение месяца. Чтобы уже в этом году механизм внедрили. И администрации города людей тщательнее информировать о той работе, которая ведется», – подчеркнул Олег Кожемяко. 

Заместитель председателя Правительства Константин Шестаков рассказал о работе по развитию турмаршрутов на Попова.

«С администрацией Владивостока и компаниями, которые работают на внутреннем рынке, разработан план, с наступлением тепла приступим к его реализации. В прошлом году мы уже установили часть знаков турнавигации, в этом продолжим: проведем благоустройство экологической тропы, обеспечим безопасность на ней аншлагами и ограждениями, установим беседки, поставим мусорные баки и так далее», – информировал он.

Отвечая на вопросы участников встречи, которые засомневались в необходимости создания таких маршрутов, Олег Кожемяко подчеркнул – значение туризма сегодня многие недооценивают, но именно эта сфера способна вывести территории на новый этап развития. Однако, важно при этом учитывать предложения жителей.

«На острове Попова есть все, чтобы видеть перспективу туризма. Важно показать людям то, что здесь планируется сделать, согласовать с ними эскизы. Обязательно учесть историческую составляющую, о которой сегодня на встрече говорили жители», – подчеркнул губернатор.

В целом, по словам Олега Кожемяко, территория Попова может стать пилотной для реализации в Приморье программы развития заселенных островных территорий.

«Нужна краевая программа, конечно, при поддержке федерального центра, подразумевающая и благоустройство территории, и обеспечение транспортной инфраструктурой, и доступ к постоянным источникам электроэнергии. Попова можно сделать “пилотным” проектом, чтобы распространить затем данный механизм на другие территории», – предложил глава края.

 Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Кожемяко  морское прибрежное сообщение 


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