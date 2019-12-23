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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Олег Кожемяко: Скажу прямо, мы не волшебники
На первоочередном этапе для возобновления строительства поселка научных сотрудников на острове Русский необходимо оценить положение дел, максимально быстро провести экспертизу проектно-сметной документации и направить необходимые средства
О том, какие шаги власть готова предпринять для выравнивания ситуации с жилищно-строительным кооперативом «Остров», рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко на встрече с пайщиками.
По словам главы региона, с момента последней встречи с инициативной группой кооператива 30 декабря 2019 года уже идет работа с проектно-сметной документацией, проведена предварительная оценка состояния объектов с выездом на место. Это позволило наметить первоначальные действия по возобновлению строительства, разбив процесс на несколько этапов. Так, определены 38 коттеджей с высокой степенью готовности – до 95%, для достройки которых требуется 5-6 миллионов рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Приморского края.
«Строительство этих домов может быть завершено в первом-втором квартале 2020 года. Правительство Приморья готово направить на завершение работ необходимые средства», – обозначил Олег Кожемяко, дав поручение провести все оценочные мероприятия и экспертизы в максимально короткие сроки.
Следующим этапом в этом году станет возобновление строительства еще 49 отдельных коттеджей и восьми домов на несколько квартир – для этого необходимо более 550 миллионов рублей. Как отметил губернатор, региональное Правительство направит обращение Премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой выделить нужные средства. По следующим очередям застройки точные сроки и сумму можно будет назвать после проведения всех экспертиз.
Таким образом, полностью завершить возведение поселка планируется в 2021-22 годах. Олег Кожемяко подчеркнул, что подобный алгоритм – это единственный на сегодня путь разрешить сложившуюся проблему.
«Мы понимаем всю остроту проблемы, поэтому и выступили координатором в ее решении, готовы выступать посредником между Правительством России и членами ЖСК, оказывать необходимую помощь на уровне края. Такая работа по помощи людям, столкнувшимся с проблемными стройками, в Приморье ведется на системной основе, есть и ее результаты», – добавил он.
В ходе диалога пайщики задавали волнующие их вопросы, делились предложениями по выходу из сложившегося кризиса. Многих беспокоил вопрос – не забудет ли о них власть, когда достроят дома первой очереди, не придется ли им делать дополнительные взносы.
Как заверил собравшихся Олег Кожемяко, краевые власти не оставят проблему ЖСК «Остров» и будут заниматься ей до полного разрешения.
«Скажу прямо, мы не волшебники и решить в одночасье весь клубок проблем, которые не решались годами, невозможно, так же, как и нельзя взять и достроить все 252 дома одновременно, как этого хотелось бы всем пайщикам. Но краевая власть начала эту работу, есть определенный алгоритм действий. И вместе с вами, федеральными структурами мы приложим все усилия, чтобы вы смогли въехать в свои долгожданные дома», – обратился к членам кооператива Губернатор.
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