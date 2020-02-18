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Экологический фестиваль "Ва:кчай ни" в Красном Яре собрал более 150 человек
Экологический фестиваль «Ва:кчай ни» состоялся в селе Красный Яр Пожарского района Приморского края. Традиционно основной составляющей праздника стали соревнования по национальным видам спорта коренных малочисленных народов. В этом году впервые в состязаниях участвовало 14 команд, в составе каждой – пять человек.
В 2020 году фестиваль вышел на краевой уровень – принять участие в мероприятии прибыли гости из Владивостока, Уссурийска, Большого Камня, Лучегорска, а также близлежащих сел Ясеневое и Соболиное. Всего на поляне возле визит- центра национального парка «Бикин» собралось более 150 человек. Среди них более 90 – представители юного поколения: школьники, студенты, члены молодежных объединений. Большинство из них приняли участие в спортивных играх – ключевом событии фестиваля.
Соревнования по национальным видам спорта прошли в нескольких номинациях, некоторые из которых на фестивальной поляне были опробованы впервые. Например, метание тынзяна на хорей. Расширить список спортивных номинаций стало возможно благодаря грантам, которые Клуб охотников и рыболовов коренных малочисленных народов Приморского края (его костяк составляют жители села Красный Яр) получил от Фонда Президентских грантов и департамента внутренней политики Приморского края для реализации проекта «Приморье - территория межкультурного диалога».
Фестиваль не обманул ожиданий жителей и гостей села. Традиционно перед началом мероприятия шаман Василий Дункай провел обряд, камлать ему помогала уважаемый житель села Любовь Пассар. Далее с краткими приветствиями к гостям обратились директор национального парка «Бикин» Алексей Кудрявцев, глава сельского полселения Галина Петрова, директор Краснояровкой средней школы Ольга Могильникова, руководитель ДЮСШ Киокусинкай карате до Тоштемир Тиллаев.
Надежда Толкачева, член Клуба охотников и рыболовов, куратор проекта «Приморье - территория межкультурного диалога» презентовала участникам соревнований методическое пособие по национальным видам спорта. Такая книга впервые издана в Приморском крае – она включает в себя свод правил, по которым проводятся соревнования коренных малочисленных народов, а также состязания по северному многоборью.
После соревнований, которые проводились в полном соответствии с изложенными в методическом пособии правилами, гостей пригласили на традиционный обед – повара из числа местных жителей сварили улэ силэни (мясной бульон из изюбря), чай и выложили на стол свежий хлеб из местной пекарни. На площадке фестиваля работала сувенирная лавка, местные жители представили на суд приглашенных гостей национальные блюда собственного приготовления, сотрудники пекарни - булочки, пирожки. Танцевальный ансамбль «Кэсихи» показал лучшие номера, а ученики Тоштемира Тиллаева провели мастер- класс по каратэ-тренировкам для школьников села. После насыщенной программы сотрудники отдела экопросвещения национального парка «Бикин» провели всех желающих по тропе охотника – удэгейца.
Елена Оленина, руководитель лиги ходьбы «Женьшень» призналась, что мероприятие прекрасно организовано, оно интересно, увлекательно и даже долгая дорога в северный приморский поселок не станет помехой активистам лиги ходьбы приехать в Красный Яр в следующий раз.
- Мы и дальнейшем будем сотрудничать с национальным парком «Бикин» - организатором фестиваля, у нас идеи, как сделать это сотрудничество плодотворным – заявила Елена Образцова.
По словам главы Краснояровского поселения Галины Петровой, такие мероприятия, как экологический фестиваль, не только «работают» на сохранение традиций, но и сплачивают местных жителей, а гостям показывают ту сердцевину национального быта, к которой необходимо относится душевно и бережно.
- Фестивали помогают не только беречь, а в некоторых случаях и возрождать национальные традиции и обычаи коренных малочисленных народов, - отметила глава поселения.
Напомним, что спорт, в том числе и национальный – неотъемлемая часть патриотического воспитания молодежи. В 2020 году все мероприятия, проводимые в селе Красный Яр, посвящены году памяти и славы, году 75-летия Великой победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Досье "Дальневосточного капитала": В основу экологического фестиваля «Ва:кчайни» легла традиция коренных малочисленных народов праздновать начало (осенью) и окончание (весной) охотничьего сезона. Возродить обычай провожать и встречать охотников всем селом в 2017 году предложил национальный парк «Бикин».
Автор фото - Эльвира ГАЖА
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