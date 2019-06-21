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21 Июня 2019, 09:15"Полиметалл" мыслит категориями десятилетий Генеральный директор компании "Полиметалл" Виталий НЕСИС и директор Магаданского филиала АО "Полиметалл УК" Владимир БЛОШКИН провели в Магадане традиционную встречу с журналистами региональных изданий, на которой подвели некоторые итоги деятельности компании на Дальнем Востоке и обозначили перспективы проектов
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15 Июля 2019, 12:18 | Регион сегодня
В Приморье резидент СПВ приступил к выпуску высококачественного молока
Молочное хозяйство на 220 голов ввел в работу резидент свободного порта Владивосток, компания "Сельское", в Ольгинском районе Приморского края
Предприятие создано по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». В настоящее время вложения в проект составляют 12 млн рублей, на ферме заняты 37 работников.
Животноводческое хозяйство насчитывает 220 коров черно-пестрой породы. Прием и первичная обработка сырого молока производится на созданном резидентом молокозаводе. Применение современного технологического оборудования позволяет производить продукт высокого качества – натуральное молоко без добавок. Целевым ориентиром производства является получение молока высшего и первого сорта с содержанием жира не ниже 3,4%.
«К сегодняшнему дню мы уже надоили 439 тонн молока. Планируем удвоить стадо и выйти на годовой объем 1850 тонн молока. В следующем году собираемся строить новый коровник взамен арендуемого, - отмечает представитель ООО «Сельское» Василий Соколов. – Нас очень радуют внимание и силы государства, направленные на поддержку сельскохозяйственного сектора. Льготы, которые дает нам статус резидента свободного порта Владивосток, очень помогают в реализации проекта».
На сегодняшний день резиденты свободного порта Владивосток по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» уже инвестировали в экономику региона более 76 млрд рублей, создав 8864 рабочих места. Количество резидентов СПВ в настоящее время достигло 1292. Общая стоимость реализуемых инвесторами проектов составляет 649,6 млрд рублей, в результате полной реализации которых будет создано более 65 тысяч рабочих мест.
Информация предоставлена пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока
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21 Мая 2019, 17:36Туристическая магистраль По данным Минвостокразвития РФ, общее количество туристов, посетивших Дальний Восток в 2018 году, составило 6,9 млн человек, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. По статистике въездного туризма, Приморский край продолжает выступать лидером туристической отрасли макрорегиона и за 2018 год принял 4,5 млн туристов.