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Тиграм и леопардам в Приморье угрожает строительство газового терминала
«В связи с многочисленными нарушениями, Всемирный фонд дикой природы считает, что проведение слушаний и их результаты должны быть признаны недействительными. Проект должен быть доработан, а после этого проведены повторные слушания, с соблюдением норм российского законодательства. Фондом готовятся и в ближайшее время будут отосланы соответствующие письма в Амурскую бассейновую природоохранную прокуратуру, Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора, а также заказчикам и организаторам общественных слушаний – ООО «Восток ЛПГ» и администрации Хасанского района», — комментирует директор Амурского филиала WWF России, к.х.н. Петр Осипов.
9 октября администрацией Хасанского района Приморского края по заказу ООО «Восток ЛПГ» были проведены общественные слушания по материалам оценки воздействия на окружающую среду проекта строительства газового терминала, предназначенного для перевалки с железной дороги на морские суда сжиженного природного газа, поставляемого с месторождений Казахстана, с последующей транспортировкой газа в страны Юго-Восточной Азии. Строительство терминала предполагается в бухте Перевозная, обладающей высоким уровнем биологического разнообразия морской флоры и фауны и по праву признанной одной из лучших рекреационных зон Приморья.
По мнению экспертов Всемирного фонда дикой природы, организаторами и заказчиками проведения обсуждений были допущены многочисленные нарушения российского законодательства, регламентирующего проведение процедуры оценки воздействия на окружающую природную среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной и иной деятельности в рамках государственной экологической экспертизы проекта.
Представленные на обсуждение общественности материалы ОВОС в принципе не являются таковыми, так как они не соответствуют утвержденной в действующем на территории Российской Федерации Положении об ОВОС структуре, также в них отсутствует целый ряд ключевых разделов, позволяющих оценить реальное воздействие проекта на окружающую среду. Так, к примеру, в материалах отсутствуют разделы, касающиеся проработки альтернативных вариантов реализации проекта, позволяющих снизить воздействие на окружающую среду, необходимость наличия которых жестко закреплено в Положении об ОВОС, отсутствуют данные о рекреационном значении территории, предполагаемой к строительству объекта и влиянии реализации проекта на эту сферу деятельности местного населения.
Содержание самих материалов также вызывает многочисленные вопросы к качеству их подготовки. В материалах приведены недостоверные сведения о наличии краснокнижных видов растений и животных, обитающих в районе предполагаемого строительства. Более того, в них не дана оценка влияния реализации проекта на состояние природных комплексов заповедника «Кедровая падь», являющего одним из старейших заповедников Дальнего Востока и России, местом обитания редчайших видов животных – дальневосточного леопарда и амурского тигра, граница которого проходит в 40 (!!!) метрах от территории реализации проекта.
Допущены многочисленные нарушения и в процессе организации общественных обсуждений. В связи с тем, что проект затрагивает акваторию Японского моря, он, в соответствии с российским законодательством, подлежит государственной экологической экспертизе федерального уровня. В таком случае, в соответствии с положением об ОВОС, должно осуществляться информирование общественности о намечаемых слушаниях на федеральном, региональном и местном уровнях, путем размещения объявлений в соответствующих средствах массовой информации. В то же время объявление о проведении обсуждений было размещено лишь в районной газете, распространяющейся на территории Хасанского района Приморья. Кроме того, администрацией Хасанского района в объявлении о проведении слушаний было указано, что его участниками могут являться исключительно жители района и организации, зарегистрированные на территории района. По информации местных активистов, материалы, подлежащие обсуждению, были размещены для ознакомления граждан на заявленных организаторами площадках позже установленного законодательством срока. Все это существенно ограничило возможность ознакомления граждан с проектом и участие их в его обсуждении.
Форма проведения слушаний, в связи с ограничительными мерами по короновирусу, была указана как очно-заочная, то есть – как с возможностью личного участия по месту проведения, так и с подключением по телекоммуникационным сетям. Местом проведения очной части был обозначен офис ООО «Восток ЛПГ» в поселке Приморский. Активисты и сотрудники Фонда, прибывшие на обозначенное место, никого не обнаружили – организаторы слушаний просто не явились по заявленному адресу. Впрочем, провести здесь слушания и не было никакой возможности – офис компании представляет собой крошечный кабинет в здании местного отделения «Почты России», в который, в лучшем случае, поместилось бы не более 5 человек. Для проведения же заочной-онлайн части слушаний организаторами была выбрана платформа, которая обеспечивает возможность подключения не более тысячи человек, что ограничило возможность участия большего количества участников. Кроме того, в значительной части поселков Хасанского района отсутствует стабильное подключение к сети Интернет, что также препятствует возможности участия населения в мероприятии, проводимом в таком формате. Просьбы экологических активистов перенести слушания на более поздний период для обеспечения возможности участия всем желающим в очном формате, организаторами были проигнорированы.
На фото: Дальневосточный леопард. Автор фото - Василий Солкин, WWF России
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