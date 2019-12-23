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16 Января 2020, 08:15 | Регион сегодня |

Мировое шахматное событие стартовало в Приморье

Торжественная церемония открытия матча за звание чемпионки мира по шахматам состоялась во Владивостоке в среду, 15 января

В течении нескольких дней участницы – российская спортсменка Александра Горячкина и действующая чемпионка мира, китаянка Цзюй Вэньцзюнь будут сражаться за престижный титул на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Поприветствовали участниц и собравшихся гостей события первый вице-губернатор – председатель Правительства Приморья Вера Щербина и президент международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворкович.

Приморский край впервые принимает подобное событие такого высокого уровня. Этому предшествовала масштабная подготовка, чтобы в течение десяти дней спортсмены и зрители смогли насладится настоящим праздником спорта. На острове Русский в кампусе ДВФУ, где пройдет вторая половина матча, все готово для того чтобы принять именитых игроков и всех любителей шахмат, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Приморского края.

«В Шанхае участницы уже сыграли шесть партий. Первые три встречи завершились вничью, в четвертой победу отпраздновала чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь, а в пятом поединке Александре Горячкиной удалось отыграться. В шестой партии был зафиксирован мирный результат. Сейчас счет в матче равный – 3:3», – отмечают организаторы.

Торжественная церемония открытия матча собрала сотни почитателей этого вида спорта в кинотеатре «Океан». По словам заместителя главы региона Веры Щербина, Приморье все чаще становится местом проведения форумов, состязаний и чемпионатов международного уровня. В ближайшие дни всех участников ждет насыщенная программа: мастер-классы, творческие встречи и даже музейная экспозиция. А власти региона, в свою очередь, позаботились о том, чтобы этот праздник для всех его участников и гостей был безопасным и комфортным.

«Мы очень рады и горды, что на нашей территории проходит такое масштабное событие. Конечно, край принял самое активное участие в его подготовке, был проработан ряд дополнительных мероприятий. Например, для удобства всех любителей этого вида спорта, желающих принять участие в мероприятиях, был запущен специальный бесплатный автобус, который будет ходить на остров Русский», – отметила она.

По словам президента международной федерации шахмат (ФИДЕ), председателя фонда «Сколково» Аркадия Дворковича, к шахматам у жителей всего мира с каждым годом проявляется все больший интерес. Он выразил уверенность, что вторая часть матча также привлечет многих любителей и новичков в этом виде спорта.

«Шахматы очень популярны во многих странах. Особый интерес к ним – в России и Китае. Сегодняшнее событие даст дополнительную значимость Владивостоку, острову Русскому и ДВФУ во всем мире. Мы хотели бы создать комфортные условия для участниц, чтобы они показали лучшие результаты за шахматной доской», – сказал он.

Своим ожиданиями от предстающего матча поделилась претендентка на главный титул Александра Горячкина. 

«Пытаюсь сделать свой максимум. А дальше – матч покажет. Счет в матче равный, что говорит о том, что мы равные соперницы. Сейчас просто идет борьба», – сказала спортсменка.

По словам Цзюй Вэньцзюнь, предыдущие партии проходили довольно интересно – были как спокойные, так и напряженные игры.

«Я очень рада играть здесь, в России, мне нравится ваше гостеприимство, и я постараюсь “выжать” максимум из того, что могу», – поделилась действующая чемпионка мира.

Отметим, игры во Владивостоке будут проходить 16-17, 19-20 и 22-23 января в «Синем зале» кампуса ДВФУ. Начало встреч – в 15.30. Тай-брейк (в случае необходимости) будет играться 24 января. Партии можно как посетить, так и посмотреть онлайн-трансляцию на официальном сайте турнира и сайте Федерации шахмат России.

Кроме того, в рамках матча за звание чемпионки мира во Владивостоке будет организована обширная дополнительная программа, в которой примут участие опытные российские гроссмейстеры, юные приморские шахматисты и многочисленные поклонники шахмат из России и других стран.

Около 500 спортсменов со всех уголков Приморья станут участниками краевых детско-юношеских соревнований «Малая белая ладья» 18 и 19 января. Более 150 сильнейших шахматистов Дальнего Востока 21 и 22 января сразятся в этапе всероссийского турнира «Рапид Гран-При России «Владивосток 2020».

Во все дни для любителей шахмат будут проходить сеансы одновременной игры, мастер-классы и творческие встречи с известными российскими и иностранными гроссмейстерами. Кроме этого, Федерация шахмат России организовала экспозицию музея шахмат «История шахмат через историю фигур». С программой можно ознакомиться здесь.

Посетить мероприятия и стать их участниками могут все желающие. Для этого необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. С центральной площади Владивостока будут курсировать специальные брендированные автобусы, которые доставят своих пассажиров на площадку проведения матчей.

Отметим, организаторами мероприятия выступают Международная шахматная федерация (ФИДЕ), Китайская шахматная ассоциация, Федерация шахмат России (ФШР) и Правительство Приморского края.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: спорт  шахматы 


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