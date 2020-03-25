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Дальневосточные леопарды вышли из карантина
Ни один дальневосточный леопард в приморье в результате коронавирусной пандемии не пострадал. Жесткий карантин надежно защитил редких кошек от посетителей. Известно, что в Нью-Йорском зоопарке, к сожалению, не удалось уберечься от этой заразы четырем тиграм и трем львам.
В связи с ослаблением режима карантина в национальном парке «Земля леопарда» вновь открылись однодневные экологические маршруты для посетителей. Но пройти по ним пока можно только местным жителям, поскольку ограничения по въезду в Хасанский район сохраняются минимум до 22 июня, и группами не более пяти человек.
Как сообщили в дирекции нацпарка, сотрудники «Земли леопарда» все же предпринимают дальнейшие меры предосторожности, связанные с предотвращением коронавирусной пневмонии. Они требуют от посетителей соблюдения социальной дистанции в полтора метра при посещении заповедной территории, и не скапливаться при покупке билетов. У визит-центра нацпарка в селе Барабаш организована бесконтактная термометрия, а в местах общего пользования производится влажная уборка и дезинфекция. Для посетителей сохранен и масочный режим. Для чувствующих слабость и болезненность «Землю леопарда» пока что рекомендуется не посещать
Гостям нацпарка открыли экологические тропы с экскурсиями: «Тропой леопарда», «Логово леопарда», «Семиверстка», и маршруты заповедника «Кедровая падь» - «Шагами заповедей» и «К сердцу Кедровой пади». Разрешено самостоятельное их прохождение. Проведение массовых мероприятий по-прежнему запрещено.
С марта «Земля леопарда» была закрыта для посторонних посетителей. Но работники нацпарка продолжали охранять его территорию от пожаров и браконьеров.
Фото - ФГБУ «Земля леопарда»
Виктор КУДИНОВ. Журнал "Дальневосточный капитал"
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