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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 16 Июля, 15:27 |
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Группа ВЭБ.РФ и Mail.ru Group зовут бизнес в интернет
Первым в рамках программы стал проект «Развивай.рф | Бизнес онлайн», реализованный совместно с Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (входит в Группу ВЭБ.РФ).
По замыслу организаторов проекта, инициатива поможет предпринимателям на Дальнем Востоке и в Арктике быстро и бесплатно перевести бизнес в интернет. Проект разработан на базе ВКонтакте и маркетплейса для бизнеса «Развивай.рф». ФРДВ и Mail.ru Group инвестируют более 230 млн рублей на поддержку МСП в этих регионах.
Актуальность такой меры поддержки подтверждается практикой, сложившейся во время действия режима самоизоляции: интернет-сервисы помогли развить бизнес многим предпринимателям, а для отдельных компаний интернет стал единственным каналом продаж. При этом онлайн-платформы способны не только помочь бизнесу восстановиться после кризиса, но и расширить рынок сбыта продукции и услуг для небольших предприятий.
Проект «Развивай.рф | Бизнес онлайн» позволит предпринимателям бесплатно создать и запустить страницу для своего бизнеса ВКонтакте, а также предоставит дополнительные возможности по их продвижению. Предприниматели получат консультационную поддержку на всех этапах перехода в онлайн, а расходы на цифровизацию и продвижение бизнеса компенсируют организаторы проекта — ВЭБ, ФРДВ и Mail.ru Group.
Участвовать в проекте «Развивай.рф | Бизнес онлайн» могут все представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированные на Дальнем Востоке и в Арктике. Чтобы запустить онлайн-бизнес, предпринимателю достаточно зарегистрироваться на портале «Развивай.рф» и создать страницу ВКонтакте. Для ее продвижения в интернете каждому предпринимателю выделяется до 53 тысяч рублей. Система проанализирует потребности и данные о компании и подскажет, как развивать бизнес онлайн — например, для удалённой торговли порекомендует использовать доставку, для кафе — сформировать сообщество постоянных гостей, для онлайн-услуг — продавать их напрямую через встроенный интернет-магазин.
Инициаторы проекта подчеркивают: география продаж не ограничена и клиентами дальневосточных компаний могут стать жители любой точки мира. Cервис интегрирован со службами доставки: предприниматель может выбрать наиболее подходящий для него вариант с учетом особенностей логистики. При необходимости пользователи смогут задать вопросы службе поддержки, которая работает ежедневно и круглосуточно.
«Современные технологии онлайн-торговли позволяют предпринимателям масштабировать бизнес и выходить на новые рынки, о которых они раньше даже и не мечтали, - комментирует генеральный директор ФРДВ Алексей ЧЕКУНКОВ. - Мы видим, что многие бизнесы на Дальнем Востоке и в Арктике хотят развиваться в этом направлении, но не все знают, как сделать первый шаг. Мы решили им помочь. Уверен, созданная онлайн-платформа станет для тысяч небольших компаний не просто сервисом, а импульсом к новой судьбе».
По его словам, Дальний Восток выбран для реализации пилотного этапа программы помощи не случайно. На территории этого макрорегиона и Арктики зарегистрировано более 500 тыс. предприятий малого бизнеса, на которых работают 1,4 млн человек. Для дальневосточных регионов традиционно характерен высокий уровень предпринимательской активности.
«Развивай.рф | Бизнес онлайн» — первый проект совместной программы Группы ВЭБ.РФ и Mail.ru Group по комплексной поддержке российских предпринимателей в период восстановления экономики.
«Группа ВЭБ.РФ является активным участником антикризисной программы по поддержке российского бизнеса. Особое внимание мы уделяем сегменту малых и средних предприятий, которые становятся драйверами восстановления экономической жизни в городах. Важно создавать условия не только для сохранения бизнеса, но и для его развития. В этой сфере мы расширяем стратегическое партнерство с Mail.ru Group, с которой уже развиваем финансовый маркетплейс для бизнеса «Развивай.рф». Наш проект на Дальнем Востоке станет первым в рамках более обширной совместной программы поддержки предпринимателей», - говорит председатель ВЭБ.РФ Игорь ШУВАЛОВ,
«Совместная программа с ВЭБ.РФ и, в частности, проект «Развивай.рф | Бизнес онлайн» с ФРДВ позволят нам дополнительно помочь компаниям не только ресурсами, но и технологиями, а также опытом в области цифровизации бизнеса. Кризис показал, что переход в интернет позволяет компаниям развиваться даже в нестабильные времена. Уверены, что новая платформа станет удобным и простым решением для перевода самого разного бизнеса в онлайн», - представляет логику совместного сервиса генеральный директор Mail.ru Group Борис ДОБРОДЕЕВ.
«Сам бизнес также ищет новые формы для того, чтобы быть эффективным. Мы видим, как все больше применяется цифровых технологий, растет значимость онлайн-торговли. Многие предприниматели хотели бы развиваться в этом направлении, но не все знают, как сделать первый шаг. Им нужно помочь. Уверен, что проект, реализованный институтами развития и одной из крупнейших российских технологических компаний, будет полезен и востребован дальневосточниками», - отметил заместитель председателя Правительства РФ – полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Группа ВЭБ.РФ и Mail.ru Group зовут бизнес в интернет
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