|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Воскресенье| 17 Ноября, 06:15 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Беспрецедентное решение: Бухту Спасения спасут от незаконно построенных коттеджей
Прокуратура Хасанского района вынесла беспрецедентное решение по поводу незаконной застройки в охранной зоне заповедной бухты Спасения, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Дальневосточного морского заповедника.
В 2019 г. Дальневосточный морской заповедник провел административное расследование в отношении незаконно построенных в охранной зоне заповедной бухты Спасения семи объектов капитального строительства.
«Дело в том, что в собранном материале есть признаки преступных деяний, и поэтому материалы выходят за рамки нашей компетенции. Я подписал документ о прекращении административного расследования с целью передачи его в органы, которые должны этим заниматься», - сообщил Николай Якушевский, директор Дальневосточного морского заповедника, заместитель главного государственного инспектора в области охраны окружающей среды Николай Якушевский.
«Мы направили эти материалы в Следственное управление Следственного комитета по Приморскому краю, в прокуратуру Приморского края, а также в военную прокуратуру Тихоокеанского флота. Последняя задействована, так как эти земли до сих пор являются собственностью Министерства обороны ", - рассказал Алексей Грибанов, старший государственной инспектор в области охраны окружающей среды морского заповедника.
Прокуратура Хасанского района оперативно рассмотрела все материалы и провела полную проверку представленных документов. 21 октября внесено представление в администрацию Зарубинского поселения по вопросу об устранении нарушения закона и обеспечении сноса незаконных построек в бухте Спасения.
«Возведены объекты капитального строительства без получения соответствующих разрешений, также возведены иные сооружения, нахождение которых на данном земельном участке противоречит установленным ограничениям для охранной зоны заповедника. В связи с изложенным, прокуратурой района в администрацию Зарубинского городского поселения внесено представление об устранении нарушений закона», - говорится в ответе прокуратуры Хасанского района.
Военная прокуратура Тихоокеанского флота также ведет проверку нарушений в части, их касающейся.
«Заповедник надеется, что исполнительные органы власти доведут дело под контролем прокурора края до исполнения требований законодательства РФ и выполнят представление прокуратуры Хасанского района об устранении допущенных нарушений в отношении незаконно возведённых объектов.
Как ранее сообщал журнал "Дальневосточный капитал" в материале "В Приморье на огороде в заповеднике "выросли" двухэтажные коттеджи", вокруг морских границ заповедника установлена морская охранная зона шириной в 3 мили. Вдоль сухопутных границ заповедника действует охранная зона шириной в 500 метров. Тем не менее, сейчас на берегу бухты Спасения примерно в 150-200 метрах от кромки воды стоят несколько зданий, среди них минимум два из них - двухэтажные коттеджи, еще ряд зданий скрываются за деревьями.
«При проведении административного расследования заповедник привлекал экспертов. Они, в том числе установили, что часть зданий находятся за границей первого участка, то есть это - захват иных участков при капитальном строительстве. Можно было ввести в эксплуатацию объект разрешенного использования - одноэтажное здание из сэндвич-панелей. А теперь на территории стоит семь строений", - отметил Грибанов.
Строительство этих объектов нарушает интересы Российской Федерации, а также права граждан на благоприятную окружающую среду и экологические нормы ООПТ.
Досье "Дальневосточного капитала": В Приморье Дальневосточный морской заповедник был создан для сохранения природной среды наиболее богатого по составу морской и островной фауны и флоры залива Петра Великого Японского моря и генофонда морских организмов. Площадь заповедника - 64,3 тысячи гектаров, в том числе 63 тысячи гектаров морской акватории. В состав заповедника входит 11 островов. В заповеднике есть единственное в России место гнездования желтоклювой цапли и малой колпицы, а также одно из крупнейших в заливе Петра Великого лежбищ ларги. В сентябре 2003 года заповедник получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО.
Журнал "Дальневосточный капитал"
- Беспрецедентное решение: Бухту Спасения спасут от незаконно построенных коттеджей
- Заводы, не имеющие аналогов в России, строятся в Приморье
- Во Владивостоке запустят новый автобусный маршрут
- Три долгостроя в Приморье будут сданы в ноябре
- Жители Владивостока сообщили о более 250 квартирах, сдаваемых в аренду соседями
- Жителям Приморья предлагают жаловаться на чиновников
- Самими добрыми коллективами в Приморье признаны компании розничной торговли
- В Хабаровске пройдет бизнес-форум для самозанятых
- Международный аэропорт Хабаровска выступил меценатом уникальной экспедиции по следам адмирала Невельского
- Торговые сети Владивостока снижают цены
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.