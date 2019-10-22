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16 Декабря 2019, 16:17 | Регион сегодня

Владивосток готовится к Международному тигриному форуму

В настоящее время на российском Дальнем Востоке обитает 580 амурских тигров. Россия рассматривается как вторая по численности территория местообитания тигра в мире

Во Владивостоке Амурский филиал WWF России подвел тигриные итоги уходящего года на встрече с журналистами. Петр Осипов, директор Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы России, ответил на вопросы СМИ о главном символе Приморья - амурском тигре.

По экспертным оценкам, в настоящее время на российском Дальнем Востоке обитает 580 амурских тигров. Россия рассматривается как вторая по численности территория местообитания тигра в мире. По решению Президента РФ, в 2022 году, в очередной Год Тигра по восточному календарю, во Владивостоке состоится Международный форум по сохранению популяции тигра на планете. Работа по сохранению амурского тигра на Дальнем Востоке ведется администрациями Приморского, Хабаровского краев, Еврейской автономной и Амурской областей при поддержке WWF России и Центра «Амурский тигр».

Международное сотрудничество для сохранения редких кошек — одно из направлений деятельности WWF России. Так, в 2019 году вместе с WWF Китая Амурский филиал Фонда в очередной раз был организатором соревнований инспекторов ООПТ в ареале тигра и леопарда. А на совещании NEASPEC (Программы экологического сотрудничества в Северно-Восточной Азии) в Харбине, WWF России представил результаты проекта по изучению перемещений амурского тигра и дальневосточного леопарда между Россий и Китаем. С российской стороны в этой работе принимали участие специалисты нацпарка «Земля леопарда», ДВО РАН, WWF России, с китайской – Центра по изучению кошачьих Северо-Восточного лесного университета в Харбине. «Исследования показали, что 17 % леопардов и 42 % тигров, обитающих на юго-западе Приморья и сопредельной территории Китая, свободно передвигаются через границу. Поэтому вопросы трансграничного мониторинга и охраны редких кошек и объектов их питания имеют особую важность», — говорит старший координатор отдела по редким видам Амурского филиала WWF России, кандидат биологических наук Алексей Костыря.

Новый проект, с инициативой которого выступил в этом году на совещании NEASPEC WWF России, посвящен подготовке пакета документов для создания трансграничной особо охраняемой природной территории на Малом Хингане. «Мы считаем, что такое взаимодействие двух стран, нацеленное на сохранение амурского тигра, поможет ускорить процесс организации особо охраняемой природной территории в бассейне реки Помпеевки в ЕАО, а также будет способствовать возвращению тигра на север Китая. То, что это возможно при выполнении определенных условий, прежде всего — обеспечении кормовой базы и охраны, показывает опыт России по возрождению группировки амурского тигра в Еврейской автономной области», — прокомментировал на пресс-конференции Петр Осипов.

И ещё о тигре и его сторонниках. В сентябре 2019 года Владивосток в 20 раз отметил День тигра. В 2000 году Всемирный фонд дикой природы был одним из организаторов этого праздника. «В этом году впервые WWF провел прямую трансляцию с Дня тигра в социальной сети «Одноклассники». Вместе с сопутствующими роликами о тигре, число просмотров, по статистике «Одноклассников», составило более 1,5 миллионов! А это значит, что столько людей на планете узнали о нашем Дне тигра, и это здорово», — отметил руководитель отдела по связям с общественностью Амурского филиала WWF России Василий Солкин.

На фото: Петр Осипов, директор Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы России, ответил на вопросы СМИ о главном символе Приморья - амурском тигре.

Автор фото - Марина Божко, пресс-клуб "Последняя среда"

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: wwf  амурский тигр 


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