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Новые электробусы проходят тест-драйв на территории троллейбусного депо Владивостока
Сегодня они проходят технические испытания на территории троллейбусного депо на улице Иртышской. Планируется, что электробусы будут работать на маршруте «Луговая – Железнодорожный вокзал».
Новые электробусы проходят тест-драйв на территории троллейбусного депо во Владивостоке, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Владивостока.
Оба электробуса администрация Владивостока закупила в прошлом году. Средства на это были выделены из краевого бюджета. В конце декабря электробусы на специальных автомобильных платформах прибыли из города Ликино-Дулёво Московской области, где находится завод-изготовитель, и сейчас проходят процедуру оформления в муниципальную собственность.
Параллельно во Владивостоке на улице Ивановской идет тестирование ультрабыстрой зарядной станции, которая закуплена вместе с электробусами.
«Нам важно протестировать электробусы, попробовать их в эксплуатации, - говорит начальник городского управления транспорта Александр Иванов. - Если они покажут себя с хорошей стороны, будем и дальше развивать в городе электрический транспорт».
Новые электробусы проходят тест-драйв на территории троллейбусного депо во Владивостоке (46).jpg
Как сообщил Александр Иванов, на электробусах будут работать водители категории Д. Параллельно с подготовкой электробусов для выхода на линию идет обучение людей. На время тест-драйва к вождению привлечены водители муниципального предприятия «ВПОПАТ-1».
ЛиАЗ-6274 - первый полностью низкопольный электробус большого класса российского производства. По состоянию на декабрь 2019 года выпущено 103 таких экземпляра. 100 из них работают в Москве, один в Тюмени, еще два готовятся к выходу на дороги Владивостока.
Электробусы вмещают 85 пассажиров. Каждая машина оборудована системой отопления, кондиционером, бегущей строкой для граждан с нарушениями слуха, системами звукового оповещения и ГЛОНАСС, другими современными опциями.
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