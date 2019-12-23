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Около 400 млн рублей направлено на строительство автопарковок во Владивостоке
Первые парковки на 500 машиномест появятся во Владивостоке к концу 2020 года. Об этом заявил Губернатор Приморья Олег Кожемяко по итогам совещания с заместителем председателя Правительства РФ – полномочным представителем Президента РФ в ДФО Юрием Трутневым.
Как отметил Олег Кожемяко, по поручению вице-премьера Минвостокразвития направило в Приморье около 400 миллионов рублей на строительство автопарковок во Владивостоке.
«В этом году предусмотрено создание около 500 парковочных мест, 275 из них должны быть модульного типа, каркасные, быстровозводимые, чтобы красиво вписывались в инфраструктуру города. Должно начаться и строительство трех стационарных парковок – в районе железнодорожного вокзала, ВГУЭС и на улице Фокина», – пояснил Губернатор.
По словам главы Приморья, в этом году также необходимо сделать отдельные полосы для беспрепятственного движения общественного транспорта по центру от остановки Луговая до ЖД вокзала, по Океанскому проспекту, улице Алеутская. Ведется работа и по обновлению самого общественного транспорта, на очереди – такси.
«Полагаем, что такие парковки, полосы появятся к концу года и Владивосток станет менее “забит” стоящими на обочине машинами. Это, в свою очередь, облегчит передвижение по нему жителей и гостей города», – подчеркнул он.
Губернатор добавил, что на следующий год Правительство края привлечет к созданию парковок бизнес, имеющий земельные участки, продумав систему субсидирования по отдельным проектам. Такой механизм позволит создать еще тысячу парковок в дальневосточной столице.
Продолжая разговор об итогах совещания с Юрием Трутневым, Олег Кожемяко сообщил, что вице-премьеру было предложено несколько вариантов строительства развязок во Владивостоке, которые существенно повлияют на дорожную инфраструктуру, уменьшение пробок и заторов в городе.
«Это проекты, начиная с моста на Фирсова, в районе школы №38, далее Зеленый угол, Рудневский мост, развязка Патрокл–Седанка. Есть еще несколько предложений, они прорабатываются», – отметил он.
Губернатор подчеркнул, задача, стоящая перед руководством Владивостока – чтобы на выделенные средства уже в этом году были составлены все проекты планировки территорий, начата работа по подготовке проектно-сметной документации. Со следующего года предстоит начать строительство этих развязок, завершить работы – в течение 2021-2022 годов.
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
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