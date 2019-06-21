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17 Июля 2019, 09:00 | Регион сегодня |

Более 35 гектаров свалок рекультивируют в Приморье

Несанкционированные свалки во Владивостоке, Артеме, Дальнереченске и Большом Камне рекультивируют до 2024 года благодаря национальному проекту "Экология"

Как рассказали в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, сейчас ведется разработка проектно-сметной документации по данным объектам.

«Проектно-сметная документация объектов Артемовского и Владивостокского городских округов уже прошла государственную экологическую экспертизу и направлена на дальнейшее согласование. Планируемый срок получения заключений – сентябрь 2019 года», – пояснили в ведомстве.

По свалкам Дальнереченска и Большого Камня ведутся проектно-изыскательские работы. В городских округах проведены соответствующие общественные обсуждения. К 1 августа этого года материалы проектных изысканий, в том числе оценка воздействия на окружающую среду, будут направлены для проведения государственной экологической экспертизы федерального уровня.

Специалисты добавили, что общая площадь восстановленных земель составит 35,14 гектара, что позволит улучшить качество жизни для почти 800 тысяч человек. Общий объем финансирования на реализацию регионального проекта «Чистый край» на 2019-2024 годы составляет более 840 миллионов рублей.

Напомним, что ликвидация несанкционированных свалок предусмотрена региональным проектом «Чистый край» национального проекта «Экология». Предполагается ликвидировать четыре выявленные на 1 января 2018 года несанкционированные свалки в границах городов и рекультивировать территории, подвергшиеся негативному воздействию накопленного экологического ущерба.

По словам врио вице-губернатора Приморья Елены Пархоменко, данная работа должна вестись параллельно с внедрением новой системы обращения с отходами, запуском новых сортировочных линий, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края.

«Долгие годы практически единственным решением мусорной проблемы был вывоз его на свалки, в том числе, и несанкционированные. Сегодня же разработан комплекс мер, предусматривающий и строительство сортировочных станций в районах края, и внедрение раздельного сбора отходов. Все эти шаги позволят сделать наши города и поселки чистыми и комфортными для проживания», – подчеркнула Елена Пархоменко.

Напомним, ответить на вопрос о готовности сортировать бытовой мусор можно в социальных сетях: Одноклассники, Facebook, ВКонтакте или Instagram, а также в специальном разделе на сайте Администрации Приморского края. Результаты голосования позволят изготовить контейнеры для сбора мусора, предусмотреть специальный транспорт и мощности для переработки.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: экология  Приморье 


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