|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 20 Июля, 22:49 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
"Земля леопарда" может войти в уникальный туристический кластер
ФГБУ «Земля леопарда» совместно с Правительством Приморского края и партнерами разработало проект туристско-рекреационного кластера (ТРК) «Земля леопарда», призванный сделать ранее отдельные природные территории юго-западного Приморья объединённым центром развитого и комфортного экологического туризма.
Природные территории юго-западного Приморья – не только национальное достояние, но и объекты экотуризма. Значительная часть этих территорий находится под охраной ФГБУ «Земля леопарда». Эти места прочно ассоциируются с завораживающим подводным миром, прибрежными ландшафтами и не менее впечатляющими лесными пейзажами.
Проект сделает возможным объединение под современной туристической инфраструктурой огромных природных территорий от Кравцовских водопадов до природного парка «Хасанский», что поможет существенно усилить их туристический потенциал. Ядром проекта являются подведомственные ФГБУ «Земля леопарда» территории – нацпарк «Земля леопарда» и его кластерный участок «Гамовский», заповедник «Кедровая падь» и находящийся под оперативным управлением учреждения Дальневосточный морской биосферный заповедник. Также проект включает природный парк «Хасанский», ЛОМ «Ясное» и другие территории.
Конкурс проводится в несколько этапов. Для победы проекту ТРК «Земля леопарда» необходимо войти в шорт-лист из десяти участников, который будет составлен экспертным советом конкурса. Но предварительно каждый проект пройдёт этап всенародного открытого голосования в интернете, который определит 30 финалистов. Проголосовать за ТРК «Земля леопарда» можно уже сейчас на официальном сайте конкурса. Для этого нужно просто авторизоваться через любую удобную для пользователя социальную сеть, зайти в раздел «География», выбрать на карте Приморский край и нажать на иконку сердечка под иллюстрацией проекта «Земли леопарда». Голосовать можно до 23 июля, а итоги голосования будут объявлены 28 июля.
Организацией и проведением конкурса занимается АНО «Агентство стратегических инициатив», делая это в рамках решения масштабных задач Национального проекта «Экология 2018-2024» и «Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2035 года». Цель конкурса – нарастить потенциал природных территорий и изменить отношение к экотуризму в стране.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- WWF России взял под опеку двух птенцов дальневосточного аиста в Приморье
- В Приморье возобновляется вертолетный рейс в села Тернейского района
- "Земля леопарда" может войти в уникальный туристический кластер
- Группа ВЭБ.РФ и Mail.ru Group зовут бизнес в интернет
- Парад в честь Дня ВМФ во Владивостоке возглавит ракетный крейсер "Варяг"
- "Эффект матового стекла": Главная опасность бессимптомного течения коронавирусной инфекции
- "Россети ФСК ЕЭС" направит свыше 1,6 млрд рублей на строительство ЛЭП для порта "Суходол" в Приморье
- Поклонники бега регистрируются на юбилейный V Galaxy Vladivostok Marathon
- В Приморье на территории Мельничной ОПЗ численность тигра выросла в четыре раза
- COVID-19: Приморье занимает третье место на Дальнем Востоке по смертности от коронавируса