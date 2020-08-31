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Почти 1700 работ поступило на международный конкурс детского рисунка "Журавль – птица мира"

Пока взрослые заботятся о сохранении журавлиных, дети России, Китая и Монголии рисуют "Журавля — птицу мира"

Почти 1700 работ поступило на международный конкурс детского рисунка «Журавль – птица мира», который провел WWF России совместно с WWF Китая и WWF Монголии в рамках Всемирного года журавля—2020. Главным событием этого года станет обобщение учетных данных, которое позволит понять, насколько благополучны эти птицы в Амурском экорегионе.

«Бассейн реки Амура соединяет Россию, Китай и Монголию. В Год журавля решили объединить не только специалистов охраны природы, но детей этих стран в заботе о редких птицах. Ведь Амурской экорегион является самым «журавлиным» в мире – здесь встречается 6 из 15 видов журавлей, обитающих на Земле. Такого многообразия этих редких птиц больше нигде не встретишь. И я очень рад, что почти 1700 школьников откликнулись на наш призыв нарисовать «Журавля — птицу мира». Спасибо родителям и педагогам, которые помогли ребятам представить рисунки на конкурс. Честно скажу, такого многообразия «журавлиных» работ мы никогда не видели, — комментирует Юрий Гафаров, координатор проектов Амурского филиала WWF России по ООПТ, координатор Года журавля—2020 в бассейне Амура. — Конкурс «Журавль — птица мира» — только часть работы WWF и его партнеров во Всемирный год журавля. Главным является проведение учета даурского и японского журавлей. Эта работа начиналась в 2019 году и продолжается сейчас. Анализ данных позволит оценить динамику журавлиных популяций. Определить стратегически важные задачи работы по сохранению водно-болотных угодий и их обитателей в бассейне Амура».

Целью проведения конкурса «Журавль — птица мира» было привлечение внимания детей и взрослых к проблемам сохранения журавлей, пробуждение их интереса в отношении этих редких птиц.

«Журавли являются одним из наиболее распространенных видов птиц, обитающих в бассейне реки Хэйлунцзян — китайской части бассейна Амура и служат важным индикатором качества среды обитания и экологической безопасности, —комментирует Лю Пейчи, директор Северо-Восточного офиса WWF Китая. — В детских рисунках отражаются знания ребят о журавлях и их доме, формируется правильное отношение к сохранению птиц и их местообитаний, они вдохновляют на охрану природы в будущем. Лучшие конкурсные работы будут опубликованы в наших соцсетях для привлечения внимания общественности к проблемам сохранения этих прекрасных птиц. Красота журавля, безусловно, вызывает у людей любовь к природе».

Работы на конкурс представили ребята со всей территории России, школьники Китая и Монголии.

«В этом году монгольские дети вместе с WWF Монголии впервые приняли участие в международном конкурсе детского рисунка «Журавль-птица мира», чтобы как можно больше рассказать о сохранении журавлей и их среды обитания в Монголии. Мы рады, что получили много отличных работ, – рассказывает Батцецег Батмунгх, специалист WWF Монголии. – На момент старта конкурса большинство детей находились дома в самоизоляции. Да, из-за коронавируса сложно адаптироваться к новым формам общения. Поэтому школьники выражали свои мысли с помощью рисунков, что стало отличным способом поддержания связи между человеком и природой. Дети поделились своими работами, которые показывают важность сохранения журавлей. Кроме того, мы позаботились о том, чтобы участники придерживались правил конкурса, так как работы публиковались онлайн на веб-портале Амурского экорегиона WWF АмурИнфоЦентр и в социальных сетях»

Жюри конкурса, которое состояло из представителей Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, Китая и Монголии, а также профессиональных художников, выбрало лучшие работы в основной номинации. А также определило лидеров в номинации «Заповедные работы», в которой участвовали работы – победители региональных этапов конкурса, проводившихся заповедниками и национальными парками юга Дальнего Востока. Кроме того, было организовано «народное голосование»: посетители страницы конкурса на сайте Амурского информационного центра WWF могли проголосовать за понравившиеся рисунки. По результатам народного голосования некоторые работы получили более 8 тысяч голосов!

Все без исключения участники конкурса «Журавль — птицы мира» получат дипломы об участии в нём. Награждение же победителей состоится в сентябре, когда по югу Дальнего Востока пройдет цикл мероприятий, посвященных проводам журавля. Ребята-победители, живущие в регионах за пределами бассейна Амура, получат свои призы по почте.

Осенью во всех регионах, расположенных в бассейне Амура, состоится выставка работ победителей конкурса.

Международный фонд охраны журавлей и Рабочая группа по журавлям Евразии по инициативе WWF России объявили 2020 год Всемирным Годом журавля. Поводом послужило все ухудшающее положение популяций журавлей Восточной Азии. Союз охраны птиц России выбрал журавля Птицей 2020 года в России.

В бассейне Амура WWF России вместе с партнерами, среди которых 24 заповедника и национальных парка, 6 дружин охраны природы и 22 общественных организации, продолжает общественную кампанию «Журавль — птица мира».

Все материалы по Году Журавля находятся на https://amurinfocenter.org/

На фото: Даурский журавль, Сидоров Назар, 10 лет, ЦДТ.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 
Теги: конкурс  wwf России 


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