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18 Марта 2020, 15:54 | Регион сегодня |

Владивостокское сообщество саперов посвятило Часу Земли акцию проводов льдины в Тихий океан

"Мы угоняем льдину уже третий год подряд, но впервые у нашей акции появилась природоохранная "начинка" - "Sunny sup"

Владивостокское сообщество саперов «Sunny sup» посвятило Часу Земли свою традиционную акцию – проводы льдины в Тихий океан. Всемирный фонд дикой природы благодарит ребят за активную жизненную позицию и готовность сохранять природу вместе с WWF России.

Символическая акция WWF пройдет в этом году в России в 12-й раз и состоится 28 марта. Но уже сейчас идет подготовка к ее проведению, а многие люди и организации не только думают, как встретить Час Земли, но и проводят мероприятия, посвященные ЧЗ. Ведь девиз акции в этом году — #каждый может! Например, может приурочить к Часу Земли угон льдины, как это было 14 марта во Владивостоке.

«Мы угоняем льдину уже третий год подряд, но впервые у нашей акции появилась природоохранная «начинка». Как организатор я чувствовал, что для этого развлекательной акции нужна какая-то дополнительная идея, более серьезная нагрузка, если хотите. Когда мне позвонили из WWF, я понял, что может быть это то, что нам надо. И не ошибся», – прокомментировал Александр Подгорнов, руководитель владивостоксого сообщества саперов «Sunny sup», идейный вдохновитель акции «Угон льдины».

Почти все бордисты прошли тест на https://60.wwf.ru/ и узнали, кто они для природы. 30 сап-сёрферов-лес-мэнов, заповедных капитанов, человек-наук, благодилеров, планетян собрались на острове Русский. А те, кто приехали на акцию «со стороны» не были удивлены, что льдину провожают не просто так, а со смыслом, под флагом WWF и Часа Земли. Панда-шапки были нарасхват (досталось, к сожалению, не всем), а вместо известного логотипа 60+ ребята нарисовали на льду 60 м. Да и какая разница? Главное, чтобы вода в океане оставалась чистой, и было время на добрые дела для планеты.

«Мысли, как помочь природе, как сохранить ее ресурсы могут настигнуть и за рулем автомобиля, и в магазине, и на стройке, и во время угона льдины. Но самое главное – это понять, что настало время задуматься об этом, что пора действовать, ведь #каждыйможет не пользоваться одноразовыми пластиковыми пакетами и стаканчиками, правильно утилизировать батарейки, собирать и сдавать макулатуру, экономить воду и электричество, — считает Юлия Фоменко, ведущий специалист Амурского филиала WWF по связям с общественностью. – Идею соединить проводы льдины с Часом Земли подсказали сами бордисты. Просматривая их видео и фотографии за прошлые сезоны, мы заметили, что некоторые были в костюмах-пижамках животных – ребята явно хотели этим что-то сказать, и разгадать их послание оказалось не сложно. Мы сразу поняли, что в городе рождается удивительная традиция, добрая и чистая, как наш Тихий океан, и что надо познакомиться с этими отважными людьми».

Час Земли в регионах бассейна Амура традиционно отмечают студенческие дружины охраны природы, отделения Российского союза молодежи, клуб друзей WWF «Эдельвейс», молодежная организация «Модель ООН на Дальнем Востоке», «Велосветлячки», заповедники и нацпарки. Флешмобы, просмотр фильмов о природе, чаепития при свечах, песни под гитару, викторины, «квартирники», подвижные и настольные игры, лазерные шоу, розыгрыши призов, велопробеги, театральные постановки, спортивно-познавательные мероприятия, экологические посиделки, мастер-классы – так встречают дальневосточники Час Земли.

Час Земли – это международная символическая акция, в ходе которой WWF призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Каждый год в конце марта – 28 марта в 2020 г. – подсветка самых известных зданий и памятников мира отключается с 20:30–21:30 по местному времени.

В 2019 г. в Часе Земли приняли участие 188 стран и более 2 млрд человек. Подсветку отключили около 18 000 зданий и сооружений по всему миру. С 2009 г. акция проходит в России, а в прошлом году к ней присоединилось уже около 30 млн россиян

ФОТО – с дрона Владивостокское сообщество саперов Sunny Sup

ФОТО – Юлии Фоменко / WWF России

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: sunny sup  wwf России  Час Земли 


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