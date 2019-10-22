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Сдаем анализы: Резидент СПВ готов брать медицинский бизнес на аутсорсинг

Компания насчитывает 95 филиалов от Владивостока до Иркутска

Группа компаний «Юнилаб» разработала программное обеспечение для сопровождения и обслуживания лабораторий и других медицинских организаций на территории свободного порта Владивосток. Инвестиционный проект стоимостью около 13 млн рублей реализован по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и рассчитан на создание 95 рабочих мест. Статус резидента дал предприятию налоговые льготы, благодаря которым создана управляющая компания с высококвалифицированными кадрами, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. 

Сегодня ГК «Юнилаб» имеет сеть высокооснащенных клинико-диагностических лабораторий и медицинских центров на всей территории Дальневосточного федерального округа, которая насчитывает 95 филиалов от Владивостока до Иркутска. В штате 1,5 тысячи сотрудников.

Как отмечает руководство компании, содержать в каждом городе коллективы управленцев, юристов, ИТ-специалистов бизнесу не рентабельно, так родилась идея автоматизировать и стандартизировать все процессы, организовав во Владивостоке единую управляющую компанию на все регионы. Главную роль сыграли преференции для резидентов СПВ, в частности, снижение социальных налоговых отчислений с 30 до 7,6 процента.  

«На сегодняшний день мы уже создали около 50 новых рабочих мест, - рассказывает генеральный директор ООО «Юнилаб» Юлия Тройнич. - По крупицам собирали и благодаря высоким заработным платам набрали штат профессионалов. Именно в этом уникальность статуса резидента СПВ – теперь нам не нужно задумываться о налогах, уже на этапе раскрутки мы сможем оплачивать труд достойно, не снижая свою прибыль, и вкладывать средства в развитие».   

Стандартизация бизнес процессов позволяет инвестору высвободившиеся деньги направлять на развитие и инновации. Проектная команда юристов, маркетологов, аналитиков, программистов управляет всеми филиалами. Повышается эффективность, сокращаются расходы на снабжение и логистику. Разработаны лабораторно-информационные системы. Высокотехнологичное оборудование позволяет предоставлять качественный медицинский сервис. Более того, команда «Юнилаб» готова помогать и коллегам – брать медицинский бизнес на аутсорсинг.

И это только начало – программа развития инвестиционного проекта рассчитана на 10 лет. В ближайших планах ООО «Юнилаб» открытие во Владивостоке нового просторного офиса и вирусологической лаборатории, оборудованных по всем стандартам. Режим СПВ также позволяет получить земельный участок без торгов, чем резидент планирует воспользоваться, в перспективе построив во Владивостоке медицинский центр с услугами, аналогов которым в Приморье пока нет.    

Напомним, с момента вступления в действие закона «О Свободном порте Владивосток» АО «Корпорация развития Дальнего Востока» заключило 1 668 соглашений с инвестиционными проектами на сумму более 811 млрд рублей. Реализовано 175 проектов в области машино- и судостроения, сельского хозяйства, туризма, добывающей и пищевой промышленности, девелопмента и недвижимости, транспорта и логистики, медицины. Около 12 тысяч дальневосточников получили высокооплачиваемые рабочие места.

Информация предоставлена пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: бизнес  свободный порт владивосток  медицина 


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