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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 19 Февраля, 11:03 |
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"Русагро" отказалась от "Приморской сои"
За небольшими предприятиями нет будущего, тем более что сейчас ужесточаются экологические требования к производству, считают в «Русагро». Власти Приморья отреагировали незамедлительно, заявив, что не дадут ликвидировать производство.
«К сожалению, ситуация на рынке развернулась по негативному для нас сценарию, - прокомментировал гендиректор «Русагро» Максим БАСОВ. - На Дальнем Востоке и даже в Сибири недостаточный объем потребления соевого шрота, это регионы слабо развитые с точки зрения животноводства. И для того, чтобы «Приморская соя» могла работать хотя бы в две линии, нам необходимо, чтобы соевый шрот продавался, в том числе, на Урале и в европейской части. Нам приходится транспортировать его на длинные расстояния. В последние годы очень активно развивается производство сои и соевого шрота в европейской части, рост гигантский, качество сои стало высокое, и сегодня дальневосточный и сибирский соевый шрот в европейской части слабо конкурентоспособны, потому что уже появились свои собственные производители. Больше того, в ближайшие годы ожидается значительный рост и по производству сои, и по качеству производимой сои, и по объему шрота. Только соевых заводов будет построено три».
По словам главы «Русагро», дальневосточные производители соевого шрота неконкурентоспособны, потому что нет рынка сбыта продукции. «С маслом проблем нет, сегодня оно хорошо уходит в Китай, в Корею и в Россию. Но, к сожалению, при переработке сои получается очень мало масла и очень много шрота, потому что шрот - главный продукт переработки», - сказал г-н Басов.
- "Русагро" отказалась от "Приморской сои"
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