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Около 300 человек собрались на юбилейный "День открытых дверей" в Сихотэ-Алинском заповеднике
В честь этого события 10 февраля для местных жителей и гостей поселка Терней в урочище Благодатном прошел большой эколого-просветительский праздник.
День рождения заповедника на свежем воздухе, как и положено юбилейному торжеству, прошел с размахом. На базе кордона Благодатного собралось около трехсот человек! Гости приехали из ближайших поселков Терней и Пластун, чтобы погулять по заповедным тропам, поучаствовать в познавательных мероприятиях и получить заряд отличного настроения.
В этот день посетители могли побывать на зимней экскурсии «Мыс Северный», популярной в теплый сезон, но интересной в любое время года. Благоустроенная благодаря студенческому отряду «Тигр» - совместному проекту заповедника и Центра «Амурский тигр» - тропа позволяет экскурсантам чувствовать себя в пути очень комфортно. Бухта Удобная в это раз была открыта для самостоятельного посещения.
Во время праздника также наградили победителей конкурсов, проведенных заранее в честь юбилея заповедника. А, кроме того, поздравили и вручили подарки редакции районной газеты «Вестник Тернея» и районной библиотеке, которые всего на несколько дней старше заповедника. Им также исполнилось по 85 лет!
«Замечательный получился праздник, - делится впечатлениями Юрий Шадрин, главный редактор районной газеты «Вестник Тернея», – добрый, веселый, познавательный. Столько вокруг улыбающихся лиц! И с погодой всем очень повезло! Люди с удовольствием погуляли, поиграли. Мы говорим большое спасибо организаторам, продолжайте в том же духе!»
На базе кордона взрослые и малыши могли найти себе занятия по душе. В просторной столовой работал лесной кинозал, где все смотрели видеофильмы и ролики о заповеднике. Здесь же организовали историческую фотовыставку «Завороженные тайгой», повествующую о рабочих буднях сотрудников заповедника почти за 70 лет.
У гостей была масса возможностей проявить себя в играх и конкурсах. Семьями проводили зимний маршрутный учет на станции «Следопыт», отгадывали заповедную викторину, сравнивали длину своего и тигриного прыжков, «боролись с пожарами». Малыши с удовольствием рисовали, раскрашивали и клеили тигров. На «настоящей» пробной площади можно было представить себя научным сотрудником и определить состояние древостоя, ну или просто-напросто посчитать деревья и выявить самые необычные. А уже уставшие посетители могли отдохнуть с чашкой горячего чая под ярким зимним солнышком.
«Хоть это и не первый наш опыт проведения подобных мероприятий, но мы все равно слегка переживали, как оно пройдет, - комментирует Светлана Сутырина, директор Сихотэ-Алинского заповедника, - Опасались, что погода подведет или людей не привлечем. Но опасения оказались напрасными. Приехало много гостей, мы услышали в свой адрес немало добрых слов, увидели довольные лица. А это значит, праздник удался! Но нам нужно двигаться дальше, ведь впереди еще много важных событий».
Фото Евгения Табалыкина
- Около 300 человек собрались на юбилейный "День открытых дверей" в Сихотэ-Алинском заповеднике
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