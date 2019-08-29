|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 20 Сентября, 04:42 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
200 тонн морских деликатесов ежегодно намерен выращивать резидент СПВ в Приморье
Резидент свободного порта Владивосток приступил к выращиванию и переработке марикультуры в Приморье.
Компания "Акварион" реализовала проект по выращиванию и переработке трепанга, мидий и устриц на территории свободного порта Владивосток по соглашению с АО "Корпорация развития Дальнего Востока"
Инвестиции в проект на данном этапе составили 10 млн рублей, на предприятии создано 20 рабочих мест, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Резидент СПВ нацелен на производство марикультуры в объемах не менее 200 тонн ежегодно. В перечне производимой продукции присутствуют живой трепанг, медовая настойка с трепангом, очищенные и замороженные устрицы и мидии. Основными потребителями продукции являются российские и зарубежные оптовые компании.
«Выращивание моллюсков и трепанга мы ведем на рыбоводных участках в акватории Японского моря в Надеждинском районе Приморского края. Производственный цех с необходимым оборудованием для сортировки и заморозки продукции расположен во Владивостоке, – рассказала главный бухгалтер «Акварион» Наталья Анищенко. – Статус резидента Свободного порта обеспечил получение в аренду необходимых для реализации проекта земельных участков. Кроме того, пользуясь льготами по налогам и страховым взносам, мы смогли создать в регионе современное и эффективное предприятие по воспроизводству марикультуры».
Напомним, для резидентов СПВ и ТОР действуют одинаковые налоговые и административные льготы: сниженный на 10 лет до 7,6% общий размер страховых взносов, налоговые преференции на землю, прибыль, имущество, свободная таможенная зона, возможность привлечения иностранной рабочей силы без квот, разносторонняя административная поддержка. Самый удобный способ получить статус резидента ТОР или СПВ – подать заявку на сайте АО «КРДВ».
На сегодняшний день резиденты свободного порта Владивосток по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» уже инвестировали в экономику региона более 95 млрд рублей, создав 10248 рабочих мест. Количество резидентов СПВ в настоящее время достигло 1470. Общая стоимость реализуемых инвесторами проектов составляет 712,3 млрд рублей, в результате будет создано почти 70 тысяч рабочих мест.
- В поисках пропавших людей поможет искусственный интеллект
- 200 тонн морских деликатесов ежегодно намерен выращивать резидент СПВ в Приморье
- Ярмарка вакансий для приморцев в возрасте 50+ пройдет во Владивостоке
- В прибрежных зонах Приморья 85 процентов мусора составляет пластик
- В Приморье ищут желающих работать в культурно-образовательном комплексе, который будет построен
- В Приморье 17-й по счету тропический шторм может стать очень мощным тайфуном
- "Живем одной жизнью с Дальним Востоком"
- Эксперт мирового уровня в области инклюзивного образования прилетит в Приморье
- Продажу алкоголя в жилых районах предлагают запретить
- Стаж не нужен: В администрации Владивостока свободны около 70 вакансий
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.