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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 19 Декабря, 14:56 |
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Жители Приморья не могут похвастаться своими зарплатами
В своих прогнозах эксперты не грозят работникам в Новом году ошеломляющего роста доходов.
Чистые зарплаты в Приморье, по результатам предновогоднего исследования экспертов сайта riarating.ru, оказывается лишь немногим выше среднероссийских. В регионе был зафиксирован диапазон наиболее часто выплачиваемых зарплат в размере 21–55 тысяч рублей в месяц, в то время, как по всей стране – 20-52 тысячи.
Но Приморье не дотягивает до среднего уровня по РФ по работникам, получающим зарплату свыше 100 000 рублей в месяц – всего 6,5%, а не 7% по РФ, и по этому показателю занимает лишь 19 место из 85 регионов. В этом отношении край уступает и большинству регионов ДФО.
Кстати, эксперты отметили резкий рост 100-тысячных зарплат по стране всего за год. В 2018 году их доля составляла всего 3,6% от всех зарплат или почти в два раза меньше, чем сегодня.
Надо отметить, что лидером по большим зарплатам в стране стал Чукотский АО, где 100-тысячники среди работников составляют 32,1%, а основной диапазон заработка находится в пределах 49 000-132 000 рублей. На четвертом месте по большим зарплатам, уступив в этом году третье место Москве (27,4%), оказалась Магаданская область – 26,1%. В медальной тройке оказался и ЯНАО – 31,7%.
В десятке регионов с наиболее высокими зарплатами также входят Сахалинская область – 6 место и 20,9%, Республика Саха (Якутия) – 7-е и 17,7% и Камчатский край – 8-е место и 17,5%. Немного опережает Приморье, но и этого достаточно для того, чтобы считаться выше среднего уровня, Хабаровский край – 15-е место и 7,7%.
Есть в ДФО регионы, где с большими зарплатами хуже, чем в Приморье. Забайкальский край в рейтинге оказался на 23-м месте – в нем только 4,2% имеют заработок 100 000 рублей в месяц и выше, Бурятия – на 32-м месте с уровнем в 3,1%. И на 34-м – Еврейская АО с 3%. Кстати, 7 российских регионов по этому показателю оказались на уровне 1% и ниже.
В Приморье довольно немного работников с мизерной зарплатой (ниже 15 000 рублей в месяц) – 3,7% при 11% в среднем по России. При этом наиболее отсталые по зарплате регионы страны показали долю таких работников более 30%. Самым благополучным в этом отношении назван Камчатский край, где доля работников с низкой зарплатой в 100 раз меньше – 0,3%. По 0,4% показали Чукотский АО и Магаданская область, 0,6% - Сахалин, 1,6% - Республика Саха (Якутия), 2,2% - Хабаровский край, 3,5% - Амурская область. Больше доля низкой зарплаты в уже названной дальневосточной тройке: 4,4% - в Еврейской АО, 5,3% - в Забайкальском крае и 6,8% - в Бурятии.
Исследование показало, что при средней по стране зарплате порядка 32,9 тысяч рублей приморская зарплата составила 36,8 тысяч, что в два с лишним раза меньше чукотской (78,2 тысячи), но в 1,93 раза больше, чем в замыкающей рейтинг Кабардино-Балкарии (19 тысяч).
В других дальневосточных регионах уровень «медианных» зарплат тоже в основном выше приморских: в Магаданской области – 65,2 тысяч, на Сахалине – 57,1 тысяч, на Камчатке - - 56,7 тысяч, в Республике Саха (Якутия) – 54,1 тысяч, в Хабаровском крае – 40,5 тысяч. Меньше приморской оказались средние зарплаты в Еврейской АО – 32,7 тысяч, в Забайкалье – 31,1 тысяч и Бурятии – 29,2 тысяч рублей в месяц.
Диапазоны основных зарплат по всему ДФО разнились примерно в 2,5 раза.
К этому надо добавить, что покупательная способность региональных зарплат в настоящее время сильно дифференцирована в зависимости от уровней региональных цен на многие основные продукты и товары, и в этом отношении дальневосточные заработки очень сильно уступают заработкам во многих других российских регионах. И это одна из причин продолжающегося оттока населения из ДФО на запад страны.
Исследователи предрекают новый рост зарплат по стране и по регионам, но он не будет ошеломляющим. Номинальный средний заработок в следующем году при положительной динамике экономики может увеличиться в пределах 5-8%, а реальный – от 2 до 4%. Отмечается, что на этот рост обязательно повлияет увеличение в 2020 году МРОТ на 6,5%. Предполагается, что благотворно на уровни зарплат повлияет и старт нескольких новых национальных проектов, которые дадут много новых рабочих мест. Небольшая безработица, которая сейчас по стране находится на самом низком в истории уровне, также будет стимулировать работодателей быть щедрее и платить больше.
Виктор КУДИНОВ. Журнал "Дальневосточный капитал".
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