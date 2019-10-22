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19 Декабря 2019, 15:56 | Регион сегодня |

"РЖД" запустила первый фронт-офис региональной инновационной площадки ДВЖД на острове Русский

Запуску первого фронт-офиса региональной инновационной площадки во Владивостоке предшествовали организованные при содействии ДВФУ и Технопарка "Русский" стратегические сессии и мини-акселераторы в Хабаровске и Владивостоке

В церемонии подписания четырёхстороннего протокола о сотрудничестве приняли участие начальник Центра инновационного развития – филиала ОАО «РЖД» Александр Зажигалкин, проректор по развитию ДВФУ Дмитрий Земцов, главный инженер ДВЖД Алексей Хворостов, директор Фонда технологического предпринимательства ДВФУ Дмитрий Боровиков.

– Региональные инновационные площадки «Дорога в будущее» – это новое явление для компании «Российские железные дороги». Это – инструмент для реализации задач по созданию и продвижению информационных продуктов, способствующих развитию ОАО «РЖД», как динамично развивающейся компании, развитию современного процветающего региона, организации инновационной деятельности, взаимодействия и коммуникации. Впереди нас ждёт большая работа, – подчеркнул начальник Центра инновационного развития – филиала ОАО «РЖД» Александр Зажигалкин.

Региональный фронт-офис призван интегрировать инновационный потенциал участников с актуальными потребностями железнодорожного транспорта для получения готовых проектных решений, которые подтвердят свою технологическую применимость, высокий технический уровень и экономическую эффективность для внедрения в ОАО «РЖД».

По мнению проректора по развитию ДВФУ Дмитрия Земцова, это начинание даст возможность развивать не только остров Русский, как особую точку присутствия ОАО «РЖД», но и откроет широкие возможности для студентов, аспирантов, молодых ученых в развитии своих технологических бизнес-идей.

– Сегодня на острове Русский дан старт сотрудничеству с такой крупной компанией как «РЖД» – весомого игрока в российской экономике и российских высоких технологиях, – отметил он.

Региональные офисы инновационной площадки ДВЖД планируется открыть в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, а также в Якутии.

В ходе церемонии запуска первого фронт-офиса региональной инновационной площадки ДВЖД символический ключ был вручен главному инженеру ДВЖД Алексею Хворостову.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: РЖД  технопарк Русский  ДВЖД  ДВФУ 


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