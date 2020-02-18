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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 20 Марта, 17:49 |
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Жители Приморья оплачивают проезд в общественном транспорте картой "Мир"
Если в первый месяц года ими рассчитались за проезд в общественном транспорте 273,5 тысячи человек, то за 18 дней марта - уже 574,6 тысяч. Таковы первые итоги акции, в рамках которой проезд по картам «Мир» в городе стоит на 5 рублей дешевле.
Как сообщили в МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр» («АДЦ»), акция стартовала 1 марта и продлится до 30 июня. При этом если в январе картой «Мир» поездки в общественном транспорте Владивостока оплатили 273 520 раз, то в феврале – уже 354 732, а за 18 дней марта - 574 698.
В акции принимают участие 298 банков. Достаточно на несколько секунд приложить бесконтактную карту «Мир» к валидатору, чтобы сумма разовой поездки списалась с карты сразу со скидкой.
«Оплатить картой можно поездку в автобусе, трамвае, троллейбусе и на фуникулере, – напомнила директор МКУ «АДЦ» Татьяна Бердникова. – Сегодня общественный транспорт Владивостока оснащен терминалами на 100 %. Если возникает проблема при оплате, следует звонить диспетчеру нашего центра по телефону 243-82-94».
Также с вопросами о бесконтактной оплате картами «Мир» можно обращаться по телефону 8-800-100-54-64 (бесплатная линия для звонков по России).
Напомним, сегодня во Владивостоке расплатиться за проезд в общественном транспорте можно наличным и безналичным способом. На шести внутригородских маршрутах - № 15, 29К, 44Д, 95, 98Ц и 98Д - действует так называемый пересадочный тариф. Он дает возможность заплатить за две поездки при пересадке с одного автобуса в другой в течение 90 минут не 56 рублей, а 42. Чтобы воспользоваться услугой, требуется приобрести Единую транспортную карту. Сегодня она есть в наличии в более чем 200 точках продажи. С адресами можно ознакомиться здесь.
Фото из архива
Журнал "Дальневосточный капитал"
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