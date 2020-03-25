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Четверг| 21 Мая, 05:36 |
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В Дальневосточном морском заповеднике пресекаются попытки проникновения браконьеров
С наступлением весны в Дальневосточном морском заповеднике активизировались браконьеры, которым противостоят госинспекторы заповедника и силы Береговой охраны Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.
Так, 16 мая на Восточном участке морского заповедника, недалеко от острова Большой Пелис, госинспектор обнаружил две лодки нарушителей и сообщил их координаты старшему группы в пгт. Посьет Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Спустя считанные минуты пограничники вышли на задержание. Заметив охрану, одна их лодок с нарушителями спешно покинула акваторию в направлении маяка Гамова. Второй катер начал уходить в направлении о. Клерка, между островами Матвеева и Де-Ливрона. Госинспектор на лодке вышел в район Де-Ливрона на перехват катера браконьеров. После запуска сигнальной ракеты красного цвета лодка с нарушителями остановилась. Сотрудник заповедника сообщил пограничникам свои координаты, и в указанное место прибыла оперативная группа для оформления и буксировки катера в п. Андреевка.
- Сейчас, практически, сто процентов материалов по нарушениям режима особо охраняемых природных территорий мы доводим до логического конца. Это или штраф, или привлечение уже другими органами к ответственности, вплоть до уголовной, - комментирует ситуацию директор Дальневосточного заповедника Николай Якушевский. - Пограничники уже несколько лет эффективно взаимодействуют с охраной морского заповедника на основе плана взаимодействия и обмена информацией, который ежегодно корректируется. Браконьеры сегодня - это преступные группы. Одиночек мы уже не встречаем. Главный метод в борьбе с ними – экономический. Не дать добывать на территории заповедника. По этому пути мы и идем.
Системная работа по охране границ Дальневосточного морского заповедника дает свои результаты. Хищению водно-биологических ресурсов Российской Федерации противостоит взаимодействие инспекторов заповедника с сотрудниками Береговой охраны Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю, органами Прокуратуры Хасанского района, органами исполнительной власти и простыми жителями Хасана. Заповедник благодарит жителей Хасанского района за своевременное информирование о возможных нарушениях.
Досье "Дальневосточного капитала": Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского» Дальневосточного отделения Российской академии наук — «Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник» создан для сохранения природной среды наиболее богатого по составу морской и островной фауны и флоры залива Петра Великого Японского моря и, прежде всего, генофонда морских организмов. Площадь заповедника 64 316,3 га, в том числе 63 000 га морской акватории и 1136,3 га территории. Он расположен в западной части Японского моря и занимает около 10% площади залива Петра Великого — самой южной и тепловодной акватории дальневосточных морей России. В состав заповедника входит 11 островов, суммарная площадь которых составляет 1100 га. Вокруг морских границ заповедника установлена морская охранная зона шириной 3 мили. Охранная зона на суше установлена в виде полосы шириной 500 метров вдоль сухопутных границ заповедника.
Фото сотрудников Дальневосточного морского заповедника.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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