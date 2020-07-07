Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Понедельник| 20 Июля, 22:49 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 71.96 р.
1 EUR 82.39 р.
100 JPY 67.16 р.
10 CNY 10.3 р.
Тема номера
Севморпуть растопит льды
свежий номер
Дальневосточный капитал № 04, 2020

Регион сегодня
20.07 |
WWF России взял под опеку двух птенцов дальневосточного аиста в Приморье
20.07 |
В Приморье возобновляется вертолетный рейс в села Тернейского района
20.07 |
113 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Хабаровском крае за сутки
20.07 |
В Южно-Сахалинске открылась третья электрозаправка
18.07 |
Полиция обнародовала официальные цифры митингующих в Хабаровском крае
статьи раздела
Персона
07 Июля 2020, 16:39
Михаил Робканов, почетный президент ВМТП: Во всем мире запах порта одинаковый 70 лет исполнилось одному из самых известных бизнесменов Приморья, почетному президенту Владивостокского морского торгового порта Михаилу Робканову. Михаил Федорович является председателем Совета директоров Примсоцбанка.
статьи раздела
Персона
04 Июля 2020, 18:40
Корпоративная война конституций Виталий Береговский: Кризис провоцирует борьбу за выживание
статьи раздела
Вкус жизни
04 Июля 2020, 16:44
Лучше гор могут быть только пещеры Подземные красоты манят в Приморье туристов со всей России
статьи раздела
Регион сегодня
26 Июня 2020, 10:45
Порты: экологическая повестка дня Стивидорные компании региона должны поэтапно перейти на технологии закрытой перевалки угля
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 09:45
Рынок труда: преодолевая кризис Приморский край впервые за многие годы столкнулся с ростом количества безработных
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
20 Июля 2020, 16:49 | Регион сегодня |

WWF России взял под опеку двух птенцов дальневосточного аиста в Приморье

То, что инспекторы охотнадзора обнаружили "подкидышей" живыми у дороги, можно считать чудом. Ведь птенцы на обочине, без воды и пищи, могли и не дотянуть до своего спасения
WWF России взял под опеку двух птенцов дальневосточного аиста, которых доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных «Тигр» в селе Алексеевка из Хорольского района Приморья. Первоочередная задача — выходить птенцов, которые поступили в очень ослабленном состоянии.

Редких птиц привезли в Центр реабилитации специалисты службы охотднадзора Приморского края. Оба птенца были кем-то заботливо помещены в разные коробки и оставлены на обочине дороги по пути на поселок Ярославский в Хорольском районе Приморья. Жаль только, что позвонить в специальные службы никто  не удосужился. Поэтому даже то, что инспекторы охотнадзора обнаружили «подкидышей» живыми у дороги, можно считать чудом. Ведь птенцы на обочине, без воды и пищи, могли и не дотянуть до своего спасения.

«Сейчас сложно сказать, что произошло на самом деле, но мы постараемся это выяснить. Не исключено, что рухнуло гнездо. Взрослые птицы, конечно, улетели, а птенцы оказались на земле и без защиты. Люди попытались их спасти, поместили в коробки, вывезли к дороге. Хорошо, что у нас в Приморье есть Центр реабилитации диких животных, где готовы принять не только тигров, но и вот таких больших редких птиц, нуждающихся в помощи», — комментирует заместитель министра — начальник Управления охраны животного мира и ООПТ Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый.

Аисты поступили в Центр реабилитации очень ослабленными, даже головы не могли поднять, не то что стоять на ногах. Они явно пережили большой стресс и постепенно отходили от него в закрытом боксе, куда их поместили. Ветеринарный осмотр показал, что птицы не травмированы, но их реабилитация потребует времени, сбалансированного питания и просто человеческой заботы.

«Сейчас птенцы чувствуют себя гораздо лучше. Оба встали, крыльями машут потихонечку, кушают хорошо. Аистятам порядка 1,5 месяцев. Вес был при поступлении  — 3550 и 3400 граммов, как у новорожденных детей. В общем-то, для нас они и есть дети, которые нуждаются в нашей помощи. После того, как они немного окрепли,  мы перевели их  в открытый вольер», — говорит председатель правления МРОО «Центр «Тигр» Виктор Кузьменко.

Уже не первый раз редкие птицы бассейна Амура становятся подопечными Центра реабилитации тигров и других редких животных «Тигр» в селе Алексеевка в Приморье. Летом 2019 года здесь содержались взрослый даурский журавль с застарелой травмой крыла и два птенца дальневосточного аиста, спасенные после обрушения гнезда. К сожалению, журавлю, из-за браконьерского выстрела утратившему способность летать, путь в дикую природу оказался заказан и после обследования было принято решение передать его в сафари-парк. А вот аистов в Центре реабилитации подкормили, поставили на крыло и выпустили в августе на территории ЕАО к сородичам, вместе с которыми они улетели на зимовку в КитайКазалось бы всё, сезон перелетных птиц закрыт. Но неожиданно в ноябре 2019 года, когда уже снег лежал на полях и морозы подступали, на реабилитацию поступил молодой даурский журавль, которого в истощенном состоянии подобрали в Приморье неравнодушные люди. Он стал первой теплолюбивой птицей, оставшейся на зимовку в Центре реабилитации «Тигр». Не смотря на всю сложность задачи, его сотрудники с ней справились: комфортная зимовка для крылатого южанина в Приморье была обеспечена, а в апреле 2020 года даурского журавля выпустили в дикую природу. Все эти редкие большие краснокнижные птицы находились под патронажем WWF России.

«Все случаи передержки аистов и журавлей в Центре реабилитации «Тигр» в Приморье позволили накопить бесценный опыт, который так необходим для квалифицированной помощи редким пернатым. Это касается и рациона питания, и размеров вольера и многих других деталей содержания, которые важно опробовать и познать не только в теории, но и на практике. Для нас сейчас очень важно построить к приему таких «пациентов» большой свободный вольер, где птицы могли бы содержаться летом и учиться летать, а также теплый бокс для передержки птиц зимой. Этот проект помощи птицам размещен на сайте Всемирного фонда дикой природы. Спасибо нашим сторонникам — необходимая сумма почти уже собрана, осталось совсем немного, а значит, скоро мы сможем приступить к возведению инфраструктуры, которая так нужна для птиц, в том числе и для новых наших подопечных аистят. За помощь мы очень благодарны каждому, кто откликнулся!» — комментирует старший координатор проектов по ООПТ Амурского филиала (WWF) России, кандидат биологических наук Анна Сердюк.

Специалисты, которые помогают выходить и обеспечить всем необходимым аистят в Центре реабилитации тигров и других редких животных «Тигр» надеются, что судьба их новых подопечных сложится не менее благополучно, чем тех двух дальневосточных аистов, которые были выпущены после реабилитации в прошлом году. Благодаря GPS-передатчикам от WWF России, которыми были снабжены птицы при выпуске, можно проследить, где они находятся в настоящий момент.

«Наши прошлогодние «выпускники» здоровы и активно перемещаются, о чем нам сообщают установленные на птицах GPS-передатчики. Один из аистов весной вернулся с мест зимовки в Амурскую область. Долгое время находился в Амурском заказнике, сейчас он отмечен в Тамбовском районе, близ села Козьмодемьяновка. Второй аист решил не возвращаться в этом году на родину и проводит лето в Китае в долине реки Хуанхэ. Эти два спасенных и возвращенных в природу аиста —настоящее подтверждение профессионализма сотрудников Центра реабилитации «Тигр», — говорит Анна Сердюк, WWF России.

Центр реабилитации тигров и других редких животных МРОО «ЦЕНТР "ТИГР"» в Приморском крае работает при поддержке, в том числе, WWF России, Центра «Амурский тигр» и Фонда президентских грантов.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 
Теги: wwf России  дальневосточный аист 


Loading...



Новости раздела




Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
26 Июня 2020, 11:15
Владивосток. Муниципальное плечо края 2 июля Владивосток отмечает свой 160-летний юбилей. Даже по дальневосточным меркам - вполне солидный возраст. При этом в последние десять лет город у моря, который принято называть воротами России в Азиатско-Тихоокеанский регион, переживает особый период.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
26 Июня 2020, 10:30
Нефтехимия: в расчете на АТР В Приморье реализуются проекты переработки
статьи раздела
Регион сегодня
26 Июня 2020, 10:00
Полезная связь Переход на удаленную работу поможет предприятиям Приморья сберечь весомую долю бюджета без потери эффективности
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 09:30
Предпринимателям помогут перейти границу Шестьсот шесть компаний в настоящее время входят в каталог экспортеров Приморского края. Наряду с крупными предприятиями, исторически присутствующими на зарубежных рынках, в него постоянно добавляются новички, представляющие, главным образом, малый и средний бизнес.
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 08:40
Летний отдых в режиме брони Как выживает туристический бизнес – журналу "Дальневосточный капитал" рассказали эксперты
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика