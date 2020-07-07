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WWF России взял под опеку двух птенцов дальневосточного аиста в Приморье
Редких птиц привезли в Центр реабилитации специалисты службы охотднадзора Приморского края. Оба птенца были кем-то заботливо помещены в разные коробки и оставлены на обочине дороги по пути на поселок Ярославский в Хорольском районе Приморья. Жаль только, что позвонить в специальные службы никто не удосужился. Поэтому даже то, что инспекторы охотнадзора обнаружили «подкидышей» живыми у дороги, можно считать чудом. Ведь птенцы на обочине, без воды и пищи, могли и не дотянуть до своего спасения.
«Сейчас сложно сказать, что произошло на самом деле, но мы постараемся это выяснить. Не исключено, что рухнуло гнездо. Взрослые птицы, конечно, улетели, а птенцы оказались на земле и без защиты. Люди попытались их спасти, поместили в коробки, вывезли к дороге. Хорошо, что у нас в Приморье есть Центр реабилитации диких животных, где готовы принять не только тигров, но и вот таких больших редких птиц, нуждающихся в помощи», — комментирует заместитель министра — начальник Управления охраны животного мира и ООПТ Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый.
Аисты поступили в Центр реабилитации очень ослабленными, даже головы не могли поднять, не то что стоять на ногах. Они явно пережили большой стресс и постепенно отходили от него в закрытом боксе, куда их поместили. Ветеринарный осмотр показал, что птицы не травмированы, но их реабилитация потребует времени, сбалансированного питания и просто человеческой заботы.
«Сейчас птенцы чувствуют себя гораздо лучше. Оба встали, крыльями машут потихонечку, кушают хорошо. Аистятам порядка 1,5 месяцев. Вес был при поступлении — 3550 и 3400 граммов, как у новорожденных детей. В общем-то, для нас они и есть дети, которые нуждаются в нашей помощи. После того, как они немного окрепли, мы перевели их в открытый вольер», — говорит председатель правления МРОО «Центр «Тигр» Виктор Кузьменко.
Уже не первый раз редкие птицы бассейна Амура становятся подопечными Центра реабилитации тигров и других редких животных «Тигр» в селе Алексеевка в Приморье. Летом 2019 года здесь содержались взрослый даурский журавль с застарелой травмой крыла и два птенца дальневосточного аиста, спасенные после обрушения гнезда. К сожалению, журавлю, из-за браконьерского выстрела утратившему способность летать, путь в дикую природу оказался заказан и после обследования было принято решение передать его в сафари-парк. А вот аистов в Центре реабилитации подкормили, поставили на крыло и выпустили в августе на территории ЕАО к сородичам, вместе с которыми они улетели на зимовку в КитайКазалось бы всё, сезон перелетных птиц закрыт. Но неожиданно в ноябре 2019 года, когда уже снег лежал на полях и морозы подступали, на реабилитацию поступил молодой даурский журавль, которого в истощенном состоянии подобрали в Приморье неравнодушные люди. Он стал первой теплолюбивой птицей, оставшейся на зимовку в Центре реабилитации «Тигр». Не смотря на всю сложность задачи, его сотрудники с ней справились: комфортная зимовка для крылатого южанина в Приморье была обеспечена, а в апреле 2020 года даурского журавля выпустили в дикую природу. Все эти редкие большие краснокнижные птицы находились под патронажем WWF России.
«Все случаи передержки аистов и журавлей в Центре реабилитации «Тигр» в Приморье позволили накопить бесценный опыт, который так необходим для квалифицированной помощи редким пернатым. Это касается и рациона питания, и размеров вольера и многих других деталей содержания, которые важно опробовать и познать не только в теории, но и на практике. Для нас сейчас очень важно построить к приему таких «пациентов» большой свободный вольер, где птицы могли бы содержаться летом и учиться летать, а также теплый бокс для передержки птиц зимой. Этот проект помощи птицам размещен на сайте Всемирного фонда дикой природы. Спасибо нашим сторонникам — необходимая сумма почти уже собрана, осталось совсем немного, а значит, скоро мы сможем приступить к возведению инфраструктуры, которая так нужна для птиц, в том числе и для новых наших подопечных аистят. За помощь мы очень благодарны каждому, кто откликнулся!» — комментирует старший координатор проектов по ООПТ Амурского филиала (WWF) России, кандидат биологических наук Анна Сердюк.
Специалисты, которые помогают выходить и обеспечить всем необходимым аистят в Центре реабилитации тигров и других редких животных «Тигр» надеются, что судьба их новых подопечных сложится не менее благополучно, чем тех двух дальневосточных аистов, которые были выпущены после реабилитации в прошлом году. Благодаря GPS-передатчикам от WWF России, которыми были снабжены птицы при выпуске, можно проследить, где они находятся в настоящий момент.
«Наши прошлогодние «выпускники» здоровы и активно перемещаются, о чем нам сообщают установленные на птицах GPS-передатчики. Один из аистов весной вернулся с мест зимовки в Амурскую область. Долгое время находился в Амурском заказнике, сейчас он отмечен в Тамбовском районе, близ села Козьмодемьяновка. Второй аист решил не возвращаться в этом году на родину и проводит лето в Китае в долине реки Хуанхэ. Эти два спасенных и возвращенных в природу аиста —настоящее подтверждение профессионализма сотрудников Центра реабилитации «Тигр», — говорит Анна Сердюк, WWF России.
Центр реабилитации тигров и других редких животных МРОО «ЦЕНТР "ТИГР"» в Приморском крае работает при поддержке, в том числе, WWF России, Центра «Амурский тигр» и Фонда президентских грантов.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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