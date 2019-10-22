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20 Ноября 2019, 17:25 | Регион сегодня |

Выход на край: Властям Владивостока "Артэтаж" не нужен

Инициативная группа "Культурная оборона" в связи с неуважительным поведением представителей администрации г. Владивостока в отношении судьбы музея обратилась к губернатору Приморья

20 ноября инициативная группа «Культурная оборона» направила губернатору Приморского края Олегу Кожемяко обращение "О статусе владивостокского Музея современного искусства «Артэтаж» и гарантиях сохранения его фондов" в связи с неуважительным поведением представителей администрации г. Владивостока в отношении судьбы музея.

 


 

Как сообщал ГородV, во Владивостоке инициативная общественная группа «Культурная оборона» 16 ноября обсудила план действий по спасению уникальной коллекции “Артэтажа”, ныне расположенной в старинном здании на Океанском проспекте, 9.

Недавно мэрия обозначила причины, по которым в ближайшем будущем (в 2020 году, как минимум) музей на основе уникальной коллекции “Артэтажа” создан не будет. В администрации Владивостока назвали первоочередной причиной отсутствие на эти цели средств в бюджете. Создание и содержание музея – это очень большие деньги, которые город Владивосток (культурная столица Дальнего Востока и АТР) не может себе позволить выделить на музей.

«На эту сумму во Владивостоке можно купить три новых автобуса, или капитально отремонтировать школу или построить новый школьный стадион», – таковы «веские» аргументы мэрии.

Но именно с таким условием – создание музея современного искусства – владелец коллекции Александр Городний передал ее в дар городу четыре года назад.

В настоящее время «Артэтаж» до сих пор является частью досугового центра «Светлячок» (ныне Центр культуры «Традиции и современность».) А предметы огромной коллекции современного искусства — это как бы не объекты искусства, оцененные экспертами (потому что нет музея), а что-то типа стола или стула с инвентаризационным номером. Таким образом, теоретически чиновники могут продать, подарить или списать любое из собранных уникальных произведений. Получается, что ценная коллекция никак не защищена и нуждается в спасении.

Инициативная группа сформулировала несколько предложений. Во-первых, это встреча с мэрией, где предложили создать совместную рабочую группу по этому вопросу.

Второе предложение – изъять из учета города подаренную коллекцию “Артэтажа”.

Но это имеет смысл делать, только когда будет понимание, где “Артэтаж” сможет разместиться, – считает общественный деятель Марина Баринова. – Такой ход, на мой взгляд, обрадует администрацию: там выдохнут и тут же сдадут помещение в центре города в аренду кому-то еще. Третье предложение, на котором мы пока остановились, – обратиться к краевой администрации. В нем будут прописаны два возможных варианта – или повлиять на то, чтобы все-таки был создан муниципальный музей, или сделать его краевым. 

Главная проблема, на мой взгляд, это отсутствие политической воли. Ни в мэрии, ни в администрации края нет ни одного культурного человека, который бы работал с миссией, чтобы наш город был культурным», – считает Марина Баринова.

«Если Владивосток вот уже 4 года не в состоянии обеспечить уникальной коллекции произведений искусства надлежащий ей статус и условия, тогда встает вопрос об изъятии ее у муниципалитета и передаче кому-нибудь другому, который будет в состоянии позаботиться о ней должным образом, – считают члены группы «Культурная оборона», – Такую коллекцию с огромным удовольствием примут музеи по всему миру, например, в Канаде, да и в том же соседнем Пусане».

Если дойдет до изъятия коллекции и передачи ее в другой город, в другую страну, то для Владивостока это будет несмываемый позор на весь мир, удар по имиджу и серьезные репутационные потери.

По оценкам экспертов, коллекция «Артэтажа», собираемая Александром Городним на протяжении 30 лет, является уникальной и выдающейся, она стоит на уровне коллекций лучших художественных галереей по всему миру и могла бы стать гордостью и одной из жемчужин Владивостока, обязательной к показу туристам и гостям города. К сожалению, похоже, что в мэрии Владивостока нет людей, кто бы это понимал.

На собрании инциативной группы "Культурная оборона" также было принято решение обратиться к губернатору Приморья.

 

Журнал "Дальневосточный капитал" публикует полный текст обращения:

 

Губернатору Приморского края КОЖЕМЯКО О. Н.

Копия:

Главе города Владивосток ГУМЕНЮКУ О. В.

 

О статусе владивостокского Музея современного искусства «Артэтаж» и гарантиях сохранения его фондов

Здравствуйте, уважаемый Олег Николаевич!

Наше к Вам обращение – в связи с неуважительным поведением представителей Администрации г. Владивостока в отношении судьбы Музея современного искусства «Артэтаж». Городские чиновники говорят одно, а делают прямо противоположное. На наш взгляд, они не способны реализовывать культурную политику, достойную миссии Владивостока, как культурной столицы Росси на Тихоокеанском побережье.  Не способны – в силу скудности представлений об истории и современности культуры и отсутствия управленческих компетенций.          

«Артэтаж» расположен в историческом здании «Дом Демби» (улица Адмирала Фокина, 25 и Океанский проспект, 9). Кратчайшая история этого Музея – в прилагаемом обращении к Главе г. Владивостока Гуменюку О. В., переданном адресату в апреле 2019 года. Там же – изложена проблемная ситуация, в которой пребывает «Артэтаж» по сей день (Приложение № 1). Добавим к сказанному там, что за 30 лет с момента образования «Артэтажа» – нам невозможно представить Владивосток без «Артэтажа». Он давно известен во всем мире. В его коллекции – уникальные работы современных художников Владивостока, Приморья, Дальнего Востока, России, мира: они, художники, на протяжении многих лет дарили свои произведения «Артэтажу» – из любви к Владивостоку и веры в долгий жизненный век «Артэтажа» как Музея современного искусства.

           

            На сегодняшний день:

  1. Музею современного искусства «Артэтаж» фактически в статусе самостоятельного муниципального учреждения культуры – Администрацией г. Владивостока отказано;
  2. коллекция «Артэтажа» остается – без статуса музейных фондов;
  3. реконструкция здания «Дом Демби» для разворачивания полноценной деятельности «Артэтажа» – не производится;
  4. полезная коммуникация с директором «Артэтажа» Александром Ивановичем Городним со стороны чиновников Администрации г. Владивостока – отсутствует.

 

Приложение № 2 – это ответ, данный Администрацией г. Владивостока на наше апрельское обращение (помечено, что дан он 24.04.2019, фактически мы добились ответа 18.07.2019).

Для нас ценна история «Артэтажа». Являясь свидетелями пренебрежения к ней со стороны представителей административных систем нашей территории, мы готовы вступить в переговоры с российскими и зарубежными культурными институциями – для обеспечения цивилизованного отношения к коллекции «Артэтажа», уважения к подвижничеству основателя и директора «Артэтажа» А. И. Городнему, полноценной деятельности «Артэтажа» как Музея современного искусства.

Но прежде чем пойти на такую крайнюю меру – мы решили обратиться к Вам, Губернатор Приморского края, с предложением: либо повлиять (в прямом смысле слова влияния) на решение Администрации г. Владивостока о создании самостоятельного муниципального учреждения культуры «Музей современного искусства «Артэтаж», либо создать краевое учреждение культуры «Приморский государственный Музей современного искусства «Артэтаж». Открыты для встреч по согласованию позиций и действий. Такую встречу предлагаем Вам, Олег Николаевич, провести непосредственно в залах Музея современного искусства «Артэтаж»: увидите своими глазами действующие экспозиции и выставки, почитаете отзывы посетителей, составите диалог с А. И. Городним и с нами.

Пожалуйста, Олег Николаевич, поставьте нас в известность о принятом Вами решении.

Инициативная группа «Культурная оборона»:

Марина Баринова, исследователь и издатель Русского географического общества – Общества изучения Амурского края; продюсер фотопроекта «Посмотри на Владивосток»

Дарья Богданова, куратор культурных проектов

Илья Коротков, фотограф, художник, дизайнер

Татьяна Мазнева, журналист

Сергей Матлин, менеджер творческих проектов

Константин Михайлов, журналист

Андрей Островский, журналист

Ирина Павленко, журналист, фотограф

Ирина Попович, художник, фотограф, дизайнер

Андрей Сидоров, культуртрегер

20 ноября 2019

 

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Владивосток  Артэтаж 


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