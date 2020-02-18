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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Дальнем Востоке выявили 128 нелегальных финансовых организаций
Дальневосточное главное управление Банка России в 2019 году выявило 128 нелегальных организаций, предлагавших услуги на территории макрорегиона, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" Пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.
В Приморском крае был обнаружен 31 нелегальный кредитор, в Хабаровском крае и Якутии — 21 и 16, на Сахалине — 11, в Приамурье — 7. По два нелегальных кредитора выявили на Камчатке и в Еврейской автономии, ещё один действовал на территории Магаданской области.
«В 2019 году эффективное взаимодействие с прокуратурой и полицией способствовало выявлению нелегалов, выдававших потребительские займы, и привлечению их к ответственности», — отметил начальник Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Артём Кузьмин.
Незаконную деятельность на страховом рынке Дальнего Востока в 2019 году осуществляли 29 субъектов. Это были нелегальные страховые посредники, оказывающие содействие в заключении договоров страхования. На Камчатке выявили 22 нарушителя закона, в Приморье — четыре, ещё три посредника действовали в Хабаровском крае, Приамурье и на Колыме.
«Деятельность нелегальных страховых брокеров наносит ущерб и лицензированным страховым компаниям, которые теряют доход, и автомобилистам, которые платят лишние деньги. Более того, посредники могут вводить недостоверные сведения о допущенных к управлению лицах и технических характеристиках машины. Это приводит к тому, что в автоматизированную информационную систему ОСАГО попадает заведомо ложная информация», — напомнил представитель Банка России.
Также в прошлом году было обнаружено шесть финансовых пирамид: в Приморье, Хабаровском крае, Якутии и Приамурье. Сегодня благодаря открытому в Хабаровске центру, специализирующемуся на их выявлении, Банк России ищет пирамиды на этапе их формирования, чтобы минимизировать финансовые потери людей и предупредить появление более масштабных проектов.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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