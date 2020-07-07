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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 21 Июля, 16:35 |
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Назначен временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края
В режиме видеосвязи состоялась рабочая встреча Михаила Дегтярева с главой государства, сообщили журнралу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края Владимир Путин подчеркнул, что у Михаила Дегтярева уже достаточно большой опыт политической работы.
- Вы инженер, но в то же время человек, который активно занимается общественной деятельностью, причем много лет, успешно. Михаил Владимирович, есть для Вас работа, очень ответственная, очень важная и, конечно, очень нужная стране, имею в виду регион, который я хочу предложить Вам возглавить – Хабаровский край. Михаил Владимирович, это работа в прямом смысле слова в интересах людей. Хабаровский край – один из крупнейших субъектов Российской Федерации, с очень мощным промышленным потенциалом, с самобытной культурой, с очень талантливыми, деятельными людьми. Это, безусловно, потребует от Вас полной отдачи сил и демонстрации всех Ваших навыков, способностей, талантов. Вопрос: готовы Вы к такой работе? - поинтересовался Президент.
Михаил Дегтярев отметил, что готов возглавить регион и немедленно отправиться в Хабаровский край.
- На повестке – вопросы устойчивой работы правительства Хабаровского края, подготовка к отопительному сезону, а также борьба с распространением коронавирусной инфекции. Я посмотрел справочные материалы, на сегодняшний день, даже на сегодняшний день, коечный фонд не полностью отвечает нормативам. Только по аппаратам искусственной вентиляции легких есть потребность – более ста штук. И Хабаровский край сегодня лидирует по количеству инфицированных и находящихся в стационарах среди всех регионов Дальневосточного федерального округа. В этой связи, если доверие мне оказано возглавить Хабаровский край, я бы хотел Вас попросить кое-о-чем – дать поручение Правительству Российской Федерации поддержать правительство Хабаровского края в этот непростой период, в том числе в вопросах уточнения национальных проектов по всем трем направлениям: экономический рост, человеческий капитал, комфортная среда. Кроме того, сейчас активно идет подготовка федерального и краевого бюджетов на 2021-й–2023-й годы. Разрешите мне проанализировать обстановку и через месяц доложить Вам о состоянии дел в Хабаровском крае, - отметил он.
Владимир Путин в свою очередь подчеркнул, что новому врио губернатора необходимо сформулировать свои предложения к федеральному центру.
- Мы и раньше помогали Хабаровчанам, помогали Хабаровскому краю и будем это делать, конечно, в будущем, без всяких сомнений. Проблем много, это правда. Их нужно решать. Отопительный сезон, как Вы сказали, скоро. И нужно заниматься текущими делами. Но, конечно, нужно смотреть и в будущее, на перспективу, не забывать о стратегических планах развития этого огромного и очень важного для страны региона, - сказал Президент.
Фото: kremlin.ru Михаил Дегтярев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края
- Назначен временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края
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