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"Дальневосточный экспресс" из Иркутска до Владивостока и обратно планируют запустить в 2020 году
Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) и немецкая компания «Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ» (Lernide Еrlebnisreisen GmbН) планируют запустить в 2020 году «дальневосточный экспресс» из Иркутска до Владивостока и обратно.
«Развитие туризма на Дальнем Востоке, поддержка туристических инициатив российских и зарубежных компаний – одна из задач нашего Агентства. Увеличение туристического потока способствует повышению качества инфраструктуры, строительству новых гостиниц, открытию ресторанов. А это создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса в дальневосточных регионах, налоги в региональные бюджеты», – отметил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.
«Мы совместно с АНО АПИ развиваем дальневосточное направление. «Дальневосточный экспресс» – это продукт, рассчитанный на японских туристов. Мы уже провели переговоры с японскими партнерами и находимся на стадии подписания договора с крупными туристическими компаниями в Японии. В настоящий момент прорабатывается совместно с АО «Федеральная пассажирская компания» ОАО РЖД график следования поезда и программы с учетом пожелания японских гостей. Маршрут «Дальневосточного экспресса» будет проходить от Иркутска через Улан-Удэ, Хабаровск во Владивосток и обратно. Численность первой группы туристов составит 50-60 человек. Считаем, что этот продукт будет перспективным. Спрос есть», – прокомментировал исполнительный директор «Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ» Нурлан Мукаш.
По его словам, «Дальневосточный экспресс» может стать не менее популярным, чем уже хорошо зарекомендовавший себя спецпоезд «Царское золото» по Транссибирской магистрали. «У нас есть инвестиционная компания. Мы готовы вкладываться в развитие туристической инфраструктуры, вкладываться совместно с нашими российскими партнерами в строительство железнодорожных туристических вагонов в России», – сказал Нурлан Мукаш.
Напомним, в марте этого года АНО АПИ заключило соглашение о сотрудничестве по привлечению инвесторов в туристической сфере с немецким туроператором – компанией «Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ». Компания «Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ» настроена совместно с АНО АПИ активно развивать люксовый сегмент железнодорожного, речного и морского туризма на Дальнем Востоке России и в Арктике с привлечением инвестиций в туристические проекты.
Информация предоставлена пресс-службой Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта
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