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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Хабаровском крае "в упрощенном порядке" и открывают, и закрывают летние веранды кафе
В мэрии Хабаровска подписано постановление, предусматривающее упрощенный порядок оформления документов для открытия летних веранд кафе и ресторанов. Об этом сообщил журналистам начальник городского управления торговли, питания и бытового обслуживания Олег Тен.
Упрощенный порядок предусматривает возможность получить разрешение на открытие летней веранды без участия в конкурсе.При этом сами кафе и рестораны принимать посетителей во внутренних обеденных залах пока не смогут и продолжат кормить посетителей только на вынос.
Заявления на открытие сезонных уличных площадок от представителей сферы общепита принимаются в городской администрации с 22 июня. Торговые точки подавших заявления предпринимателей будут обследоваться на соответствие требованиям безопасности, продиктованным пандемией COVID-19. По окончании обследования каждому предпринимателю будет выдан акт приемки, при наличии которого можно будет начинать принимать посетителей на новом объекте.
По словам Олега Тэна, инициатива по упрощению порядка размещения сезонных площадок исходила от самих рестораторов. Постановление, регламентирующее их работу, стало результатом совместных усилий хабаровского бизнес-сообщества и муниципалитета. Приятным плюсом для рестораторов стало решение мэрии об освобождении их от платы за размещение объекта на весь сезон.
Льгота распространяется как на тех, кто получил разрешение по итогам ежегодного конкурса, проведенного в марте, так и на тех, кто сделает это сейчас - в упрощенном порядке. Тем предпринимателям, у кого земля находится в собственности, необходимо просто уведомить власти об открытии рядом со стационарным заведением сезонной площадки.
«Возможностью открыть у себя летние веранды располагает сегодня приблизительно треть предприятий хабаровского общепита. Благодаря упрощенному порядку, принятому мэрией, в ближайшее время предложить хабаровчанам безопасное и приятное времяпровождение смогут около двух сотен сезонных площадок», - прокомментировал постановление мэрии председатель Совета по предпринимательству при мэре города, руководитель регионального представительства федерации рестораторов и отельеров Андрей Веретенников.
Одновременно городские и краевые власти ужесточают санитарный контроль за действиями МСП на первом этапе выхода из режима изоляции. В частности, проходят массовые проверки контролирующих органов действующих торговых точек и общественного транспорта. По данным из краевого правительства на ближайшем заседании межведомственной комиссии планируется закрыть три веранды, работа которых не соответствуют предъявляемым требованиям санитарной безопасности.
Под тотальный контролем находится и общественный транспорт. В Хабаровске только за минувший уик-энд составлено девять административных протоколов за несоблюдение масочного режима. В ходе совместных инспекций специалисты городского управления промышленности, транспорта, связи администрации города, полиции и ГИБДД проверили 47 единиц пассажирского транспорта: 39 автобусов и 8 такси. По выявленным нарушениям составлено девять административных протоколов, из них за несоблюдение масочного режима по статье 20.6.1 ч 1 - пять. На водителей автобусов - три, по одному на водителя такси и пассажира автобуса.
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