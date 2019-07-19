Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Понедельник| 22 Июля, 17:09 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 62.87 р.
1 EUR 70.79 р.
100 JPY 58.38 р.
10 CNY 91.43 р.
Тема номера
Курс на диверсификацию: Как меняется горнодобывающая отрасль в ДФО
свежий номер
Дальневосточный капитал № 07, 2019

Регион сегодня
22.07 |
Экономика Хабаровского края показала падение в первой половине 2019 года
22.07 |
Банк "Открытие" подписал соглашение с администрацией Владивостока
22.07 |
В Приамурье появится новая бесплатная лыжная трасса
22.07 |
Завершать работы по реконструкции аэропорта Оссоры будет новый подрядчик
22.07 |
Три российских ленты поборются за Гран-при Сахалинского международного кинофестиваля "Края света"
статьи раздела
Рынки
19 Июля 2019, 12:00
Топливо под жестким контролем Многоступенчатую систему контроля качества проходит топливо ННК на пути к конечному потребителю
статьи раздела
Рынки
19 Июля 2019, 11:45
Береги автомобиль! Где найти качественное топливо в регионе, и что делать, если заправился суррогатом?
статьи раздела
Часовой пояс
19 Июля 2019, 10:00
Лайнер Costa Venezia примет гостей ВЭФ Морской круизный лайнер люкс-класса Costa Venezia примет участников V Восточного экономического форума, который состоится 4-6 сентября во Владивостоке, сообщает пресс-служба "Росконгресса"
статьи раздела
Регион сегодня
18 Июля 2019, 17:45
Тигриный след Дмитрия МЕЗЕНЦЕВА Директор Сафари-парка о тиграх, эффективном управлении и нравственности в экономике
статьи раздела
Персона
18 Июля 2019, 17:30
Марина Шемилина: Скорее, я - аналитик Приморский омбудсмен по правам предпринимателей - о работе и счастье
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
22 Июля 2019, 15:19 | Регион сегодня

Банк "Открытие" подписал соглашение с администрацией Владивостока

В рамках соглашения банк планирует развивать сеть, установить новые и дополнительные банкоматы и устройства самообслуживания, развивать инвестиционную деятельность

Банк «Открытие» и администрация города Владивосток заключили соглашение о сотрудничестве в сфере социально-экономического партнерства.  Соглашение подписали член правления банка «Открытие» Александр Пахомов и глава администрации Владивостока Олег Гуменюк. Документ призван повысить доступность финансовых услуг банка на территории столицы Дальнего Востока.

«Банк «Открытие» уделяет большое внимание взаимодействию с муниципальными образованиями регионов. Договоренности, которых мы достигли с администрацией города  будут способствовать развитию эффективного взаимовыгодного сотрудничества. Банк «Открытие» готов оценивать и финансировать значимые инвестиционные проекты и программы, поддерживать развитие малого и среднего бизнеса во Владивостоке и Приморском крае», – подчеркнул Александр Пахомов.

Олег Гуменюк отметил, что администрация Владивостока заинтересована в работе с крупными надежными банками. Такое партнерство позволяет городу воплотить в жизнь множество  социальных проектов, полезных для владивостокцев.

Досье "Дальневосточного капитала": Банк «Открытие» — системообразующий банк. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Открытие  банк 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Вкус жизни
19 Июля 2019, 09:00
"Катание на автомобиле? Глупое и бессмысленное занятие" С чего начинался "Зеленый угол"?
статьи раздела
Loading...
RedTram
Компании
18 Июля 2019, 15:45
"Газпром" прописался на острове Русском На острове Русском состоялось торжественное открытие Дальневосточного филиала ООО "Газпром 335"
статьи раздела
Проект ДК
18 Июля 2019, 12:00
Приморская стройка меняет правила Строительство на Дальнем Востоке остается дорогим удовольствием
статьи раздела
Проект ДК
18 Июля 2019, 11:15
Продавать правильно. И прибыльно В Приморье выращивают поставщиков товаров и услуг для крупных госкорпораций и резидентов ТОР
статьи раздела
Проект ДК
18 Июля 2019, 09:45
Авиаполис "Янковский" утроит потенциал Развитие эффективного транспортно-логистического комплекса немыслимо без создания со-временной складской инфраструктуры
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика