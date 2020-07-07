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Среда| 22 Июля, 17:24 |
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Впервые на реабилитации в Центре "Тигр" в Приморье находится японский журавль
Заботу о новом подопечном вместе с сотрудниками МРОО Центр «Тигр» разделил WWF России. Вслед за двумя птенцами дальневосточного аиста, которых привезли в Центр реабилитации «Тигр» тоже в июле, японский журавль стал третьей краснокнижной перелетной птицей бассейна Амура, которой потребовалась помощь и забота специалистов. Местные жители подобрали его в поле неподалеку от поселка Новый в Ленинском районе ЕАО, принесли домой и — что правильно — сразу сообщили о своей находке в областную Службу охотнадзора. Соответственно, был направлен запрос в центральный аппарат Росприроднадзора на получение разрешения на передачу этого птенца в МРОО «Центр «Тигр» для его реабилитации и подготовке к выпуску в природу.
«Журавль к нам поступил в удовлетворительном состоянии — люди за ним ухаживали, и мы постоянно были с ними на связи, советовали, чем и как кормить. А едят они и рыбу, и лягушек, и мышей, и зерносмесь. Больше переживали за транспортировку, потому что эти птицы склонны к перегреву, особенно летом, в жару. Наши московские коллеги оказали нам консультационную помощь, был заготовлен специальный ящик-клетка, и мы за ночь доставили журавля к нам в Центр, в Приморье, — сообщил председатель правления МРОО «Центр «Тигр» Виктор Кузьменко. — Японский журавль впервые оказался у нас на реабилитации. Основная наша задача сейчас — подготовить его к самостоятельной жизни в природе. Создать все условия, чтобы птица окрепла, научилась летать и смогла самостоятельно выжить после выпуска, который, надеемся, состоится в конце августа – начале сентября».
Судя по пушистому оперению и роговым частям на ногах, птенцу порядка 1,5 месяцев, весит он 2,5 килограмма, что для этого возраста нормально. Общий осмотр и рентген показал, что конечности у него абсолютно здоровы и в ближайшие дни, как только спадет стресс после перевозки, журавль будет переведен из закрытого помещения в вольер. Его сейчас активно строят при поддержке WWF России, который взял журавля под опеку.
«Тут очень важно, что журавль вовремя попал в Центр реабилитации. Потому что журавли, как и аисты, быстро привыкают к человеку, привязываются, а этого надо избежать, чтобы возвращение в природу было полноценным и птица не погибла. В Центре такой контакт минимален, это принципиально для дальнейшей реабилитации и выпуска в дикую природу. Японский журавль — очень редкая птица, размножается медленно — обычно у пары выживает только один детеныш, даже если в гнезде отложено два яйца, поэтому каждая особь на счету. Так что, когда наш подопечный журавушка пополнит свою стаю, это будет лучшим подарком природе во Всемирный год журавля-2020», — комментирует старший координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России, кандидат биологических наук Анна Сердюк.
Специалисты, кстати, не исключают, что у пернатого пушистика живы родители, и людям совсем не обязательно было его подбирать и нести к себе на подворье. Ведь журавли, в отличие от аистов, строят гнезда на земле, и птенцы уже в первую неделю ходят с родителями, пасутся на воле. Взрослые птицы могли быть неподалеку, просто не показывались на глаза.
«Не всех малышей в лесу нужно «спасать» — тех же журавлят, косулят, изюбрят. И если вы видите детеныша, это ещё не значит, что он остался один. Возможно, мать где-то рядышком. Коммуникация у животных нормальная, и она обязательно его найдет. Надо просто уйти и не тревожить», — напоминает Виктор Кузьменко.
Центр реабилитации тигров и других редких животных МРОО «ЦЕНТР "ТИГР"» в Приморском крае работает при поддержке, в том числе, WWF России, Центра «Амурский тигр» и Фонда президентских грантов.
Бассейн Амура является самым «журавлиным» регионом мира – здесь встречается 6 из 15 видов журавлей, обитающих на Земле, более, чем где-либо ещё. Даурский, японский, серый, черный журавли и журавль-красавка ежегодно возвращаются сюда весной после зимовки и выводят потомство в бассейне реки Амур. Стерх бывает здесь весной и осенью на пролете, а летом представлен молодыми птицами, которые живут на Амуре в период взросления, но гнездятся севернее, в Якутии.
Японский журавль — самый редкий из журавлей бассейна Амура и второй по малочисленности в мире. Его мировая численность составляет всего около 2800-
3000 особей, причем 1500 из них постоянно обитают на Японских островах, не залетая на континент. Остальная часть популяции – континентальная, гнездящаяся почти исключительно в бассейне Амура и улетающая на зимовку в Южный Китай и на Корейский полуостров. Это самый крупный, массивный и редкий вид журавлей, из обитающих на территории России: вес особи достигает 11 кг, рост до 160 см, размах крыльев до 2,5 метров. Сочетание белых и черных перьев, тонкие шея и ноги и природное умение грациозно двигаться делают эту птицу одной из самых красивых в мире. Отличительной особенностью является наличие красной «шапочки» на голове и свободной от оперения темной «маски» в передней части головы.
Международный фонд охраны журавлей и Рабочая группа по журавлям Евразии по инициативе WWF России объявили 2020 год Всемирным Годом журавля. Поводом послужило все ухудшающее положение популяций журавлей Восточной Азии.
На фото: Анна Сердюк WWF и журавленок. Фото Елена Старостина WWF России
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