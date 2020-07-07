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Среда| 22 Июля, 17:24 |
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Попавшую в беду рысь отмыли от битума в Центре реабилитации "Тигр" в Приморье
Несчастное животное угодило всеми лапами в битум, который сковал ей когти и подушечки конечностей. Если бы не помощь охотнадзора и специалистов Центра реабилитации тигров и других редких животных «Тигр», дикая кошка просто погибла бы от голода.
В Центр «Тигр» 19 июля доставили необычного пациента — самку рыси с застывшим битумом на лапах. Всю неделю в соцсетях фиксировались сообщения о рыси, которую местные жители и проезжающие автомобилисты видели недалеко от поселка Липовцы в Октябрьском районе Приморья. Животное со странной походкой выглядело не совсем здоровым, поэтому люди решили сообщить об этом в службу охотнадзора Приморского края.
19 июля в районе поселка Липовцы, примерно в 150 км от Владивостока, группа по минимизации конфликтных ситуаций между крупными хищниками и человеком Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края совместно с сотрудниками МРОО «Центр «Тигр» смогла отловить животное и доставить его в Центр реабилитации. Это была необычайно трудная задача — летом, на «зеленке», найти и обездвижить эту рысь. Даже сама её встреча с инспекторами сравнима с чудом: рысь как будто специально вышла к дороге и ждала, когда подъедет охотнадзор, заберет её с трассы и спасет.
«Как показал осмотр, рысь крайне истощена, и причина этого — застывший битум на всех четырех лапах. Видимо, кошка прошлась по дороге, где проводились ремонтные работы и угодила в гудрон или битум, который сковал ей когти и подушечки. Одна лапа оказалась запачкана этой смертельной для кошачьих мастикой практически до половины. Из-за застывшего битума рысь не могла выпускать когти, и, соответственно, охотиться, — комментирует председатель правления МРОО «Центр «Тигр» Виктор Кузьменко. — Полночи с субботы на воскресенье наши сотрудники вместе с ветеринарами медицинской клиники «Ника», с которой мы уже сотрудничаем много лет, пытались снять этот битум с лап. Что-то убирали механически, вырезали вместе с шерстью, что-то отмывали с помощью солярки и растворителей. Случай неординарный, конечно, в первый раз мы с таким столкнулись. К счастью, других повреждений у неё не обнаружено».
Сейчас отмытая рысь находится в карантинном блоке, приходит в себя после пережитого стресса и уже начала понемногу кушать. Специалисты надеются, что все у неё будет хорошо, хотя не исключают интоксикацию и другие негативные последствия такой встречи дикого зверя с цивилизацией. Потому что, как любая кошка, она пыталась слизать и сгрызть битум с лап и наверняка наглоталась этой смеси.
«Любое животное по неписанным законам гуманности, в случае беды может получить помощь, если попадет в надежные руки сотрудников МРОО Центр "Тигр". Людей, которые по первому зову и не по своим должностным обязанностям оказываются там, где попала в беду рысь, тигренок, аист, филин или журавль, косулька, да кто угодно.... И все животные получают кров, пищу, лечение и уход, не смотря на свою краснокнижность либо обычность, чтобы обязательно вернуться домой, в дикую природу», — комментирует главный координатор отдела по сохранению редких видов Амурского филиала (WWF) России Павел Фоменко, почетный работник охраны природы РФ.
В настоящее время в Центре реабилитации тигров и других редких животных «Тигр» выхаживают, содержат и готовят к выпуску в природу двух дальневосточных аистов, японского журавля, сапсана, детенышей изюбря и косули, 14 гималайских медведей и тигрицу Санду, спасенную в мае этого года сотрудниками охотнадзора Приморского края и жителями села Горноводное в Ольгинском районе Приморья.
Центр реабилитации тигров и других редких животных МРОО «ЦЕНТР "ТИГР"» в Приморском крае работает при поддержке, в том числе, WWF России, Центра «Амурский тигр» и Фонда президентских грантов.
На фото: Полночи рысь отмывали от битума.
Фото © МРОО Центр "Тигр"
Журнал "Дальневосточный капитал".
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