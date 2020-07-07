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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 23 Июля, 03:33 |
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Врио Дегтярев пообещал лично проверить инфекционные госпитали Хабаровского края
Накануне Михаил Дегтярев заслушал министра здравоохранения Хабаровского края Александра Витько о ситуации с эпидемией коронавируса в регионе. Он назвал отчет главы минздрава «гладким», а самого министра "опытным чиновником, умеющим докладывать".
При этом Дегтярев подчеркнул, что ситуация в крае с ковид-19 сложная, край лидирует в ДФО по общему количеству заболевших и среди лидеров по количеству смертей от этой инфекции. Он пообещал лично посетить инфекционные госпитали и посмотреть, как обстоят дела в реальности.
На вопрос журналистов, готовиться ли Витько «с вещами на выход», врио ответил, что не принимает поспешных решений и не сторонник «рубить сплеча». Для принятия любого решения, а тем более кадрового, по его словам, необходимо обладать достаточным количеством фактов.
По данным краевого минздрава, за минувшие сутки в крае зарегистрировано 126 новых случаев заболевания среди жителей̆ городов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Среди заболевших большинство в возрасте от 18 до 65 лет - 26 пациентов старше 65 лет; 10 детей̆ и подростков в возрасте от 1 года до 15 лет.
Среди вновь выявленных пациентов 7 человек являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у 50,0% зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания. Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям. ⠀ Всего в крае зарегистрировано 6334 случаев заболевания (рост +2,0% к 20 июля 2020 года), из них 52 закончились смертью пациентов. «Активными» остается 2982 случая заболевания, из них 40 в тяжелом состоянии на ИВЛ. Примерно у 55,0 % пациентов заболевание протекает в легкой̆ форме; пневмония как проявление новой̆ коронавирусной̆ инфекции, зарегистрирована у 1491 пациента, все они госпитализированы.
Кроме того, в стационарах края получают лечение 324 пациента с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19. Под медицинским наблюдением в настоящее время состоит около 2,2 тыс. бывших в близком контакте с заболевшими. В крае выполнено более 157 тысяч исследований на новый̆ коронавирус.
Фото пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал".
- Врио Дегтярев пообещал лично проверить инфекционные госпитали Хабаровского края
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