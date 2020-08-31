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WWF подвел итоги конкурса текстов к видеороликам сериала "Год журавля-2020"

17 октября во время онлайн-фестиваля "До свидания, журавли!" Амурский филиал WWF России назвал имена победителей онлайн-конкурса текстов к видеороликам о журавлях и их соседях по водно-болотным угодьям Амура

Всемирный фонд дикой природы (WWF) выпустил на информационном портале Амурского экорегиона АмурИнфоЦентр 13 мини-серий без закадровых комментариев, потому что текст для озвучки происходящего на экране предложили написать самим зрителям сериала. И эта оригинальная задумка сработала: на конкурс поступило 50 авторских вариантов. Серии с цепляющими названиями – «Квартирный вопрос», «Любовные игры», «Драку заказывали?», «Скандал в общежитии на болотах», – подарили массу положительных эмоций всем, кто посмотрел эти короткие видео, и вдохновили любителей птиц на искренние добрые слова.

«В конкурсе участвовало 27 человек, не так много, как планировалось, но на удивление откликнулись люди со всей страны — из Москвы, Биробиджана, Калининграда, Ханты-Мансийска, Хабаровска, Ялты, Новокузнецка. Это и стихи, и проза, и фольклор, душевные переживания и призывы стать человечнее. Спасибо всем за участие и за добрые слова и за желание сохранять журавлей России вместе с WWF России!», — говорит Юрий Гафаров, координатор проектов Амурского филиала WWF России по ООПТ, координатор Года журавля—2020 в бассейне Амура.

WWF России поздравляет с первым местом Надежду Куприкову из Новокузнеца, со вторым –Алдынай Саая из села О-Шынаа Республики Тыва. Третье место разделили Ксения Орлова из Москвы, Елена Родина из хутора Манойлин Волгоградской области и Маргарита Мякинникова из Ялты.

Приз зрительских симпатий достался Арине Наумовой из г. Собинки Владимирской области. Работа Арины набрала 1003 «лайка». Электронные дипломы и грамоты уже разосланы, а призы готовятся к отправке по почте.

«В небе не протолкнуться, словно заняты все небесные направления. Но дальше ждать тоже нельзя. Собираемся, Жора*, собираемся. Прощальный круг над дельтой любимой реки. До встречи, Амур, до свидания!», – строки из текста Надежды Куприковой, призера конкурса.

«В авторском тексте у пернатого героя было другое имя, но так как в течение нескольких месяцев в соцсетях WWF жил журавль Жора, мы решили и эту птицу назвать Жорой, — отмечает Юлия Фоменко, ведущий специалист отдела Амурского филиала WWF России по связям с общественностью. — Тексты Надежды – фактически готовый сценарий для фильма о журавлях, который мы планируем выпустить к концу года. Она написала удивительные истории к каждому ролику, истории с тонким юмором и большой любовью к этим редким птицам».

А вот слова Алдынай Саая: «Журавли прилетели. Весенний день, иду к реке. Вдруг журавли курлычут над головой. И сразу душа моя запела – журавли прилетели, счастье на крыльях принесли!»

Международный фонд охраны журавлей и Рабочая группа по журавлям Евразии по инициативе WWF России объявили 2020 год Всемирным Годом журавля. Поводом послужило все ухудшающееся положение популяций журавлей Восточной Азии. Союз охраны птиц России выбрал журавля Птицей 2020 года в России.

В бассейне Амура WWF России вместе с партнерами, среди которых 24 заповедника и национальных парка, 6 дружин охраны природы и 22 общественных организации, продолжает общественную кампанию «Журавль — птица мира».

Все материалы по Году Журавля находятся на специальной странице информационного портала АмурИнфоЦентр.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: wwf  Год журавля 


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