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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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23 Января 2021, 09:30 | Регион сегодня |
Родителям на заметку: школьников предупредили о изменении места акции за Навального
Во Владивостоке переносится место проведения митинга в поддержку Навального. Об этом сообщил источник, близкий к активистам-организатором мероприятия.
По его словам новым местом выбрана парковка ТЦ "Калина Молл" на минус втором этаже. Это связано с тем, что организаторы опасаются возникновений стычек не только с сотрудниками полиции, но и массовых ДТП, в том числе и с троллейбусами.
Отметим, что изначальным местом проведения была центральная площадь города, но сейчас, из-за повышенной готовности полиции реагировать на митинг, организаторы перенесли точку сбора.
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