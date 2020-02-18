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В Приморье будет создан первый трансграничный распределительный центр
«Русское Агенство Складского Сервиса и Дистрибьюции» (RWDS) закончило работы по разработке концепции, бизнес-модели, поиску партнеров и источников финансирования для запуска первого проекта многофункционального трансграничнного оптово-розничного центра (ОРЦ) в Приморье. Поддержку проекту оказывает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестицийи поддержке экспорта (АНО АПИ).
«На сегодняшний день RWDS как управляющая компания запустила проект строительства ОРЦ и Агропарка в Уфе на 200 га близ границы с Казахстаном. Теперь мы планируем запуск аналогичных трансграничных проектов в Приморье и в других регионах РФ, в местах концентрации грузопотоков, – сообщил генеральный директор RWDS Леонид Шляпников. – Мы учли лучшие практики и опыт проектов Mercasa, Rungis, ФудСити и их азиатских аналогов для запуска эффективного ОРЦ близ Владивостока. Центр будет работать одновременно как торговая площадка в международном, федеральном и региональном форматах, так и экосистема для фито-санитарного контроля, таможенного оформления, транспортной логистики, кросс-доккинга, хранения и переработки плодово-овощной продукции и других групп товаров».
В Приморье будет создан первый трансграничный распределительный центр для торговли, хранения и переработки продуктов питания. «Данный проект имеет стратегическое значение не только для Дальнего Востока, но и для всей отрасли оптово-розничной торговли страны. Подобные ОРЦ позволяют создать фундамент и современную инфраструктуру для привлечения в Приморье не только компаний регионального уровня, но и федеральных игроков, трейдеров и дистрибьюторов. Сформировать современный базис для импортно-экспортных операций и обеспечить прилавки магазинов качественными продуктами питания, широким ассортиментом товаров», – считает генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.
По данным АНО АПИ, сейчас на рынке Дальнего Востока работают в основном региональные компании. Федеральные ритейлеры, располагающие значительно более существенным трансграничным потенциалом, на нем не представлены.
«Профильные инвесторы и операторы рынка сейчас готовы заходить на рынок Дальнего Востока. Им интересно Приморье, как зона для их ВЭД активности, позволяющая осуществлять закупки на рынках стран АТР и вести экспортные операции. Однако современная инфраструктура для запуска данных процессов пока не в полной мере развита, именно с точки зрения комплекса сервисов для трансграничной торговли», – пояснил Леонид Петухов. По оценке АНО АПИ, инвестиции в его создание такого многофункционального трансграничного ОРЦ могут составить от 20 до 50 млн долларов.
По словам Леонида Петухова, будущие резиденты ОРЦ получат все необходимые сервисы и преимущества преференциальных режимов на Дальнем Востоке. «Сейчас управляющая компания ОРЦ ждет предоставления Корпорацией развития Дальнего Востока (КРДВ) земельного участка», – сказал он.
Глава АНО АПИ отметил, что проект поможет в том числе повышать продовольственную безопасность на Дальнем Востоке – ранее такое поручение давал вице-премьер – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. «Задачу невозможно решить с помощью одного центра, для наполнения рынка ДФО недорогими местными продуктами необходима работа региональных властей», – считает Петухов.
Соблюдение современных требований продовольственной безопасности HACCP/ISO22000 и ГОСТ позволит создать безопасные и стабильные пищевые цепочки, а современные торговые мощности и хранилища обеспечат потребности населения в регионах. «Даже в моменты дисбаланса и сбоев всей системы подобная инфраструктура позволит эффективно реагировать на скачки спроса и формировать необходимые запасы. Для этого необходимо создание цепи таких ОРЦ во всех приграничных зонах страны в местах прохождения основных транспортных коридоров. Это позволит перезапустить утраченную систему овощебаз и продуктовых хранилищ СССР. Проект нового трансграничного ОРЦ в Приморье, на границе с КНР и странами АТР, является по-настоящему знаковым событием», - отмечает Леонид Шляпников.
Напомним, в марте в ходе рабочей поездки в Бурятию вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что уровень продовольственной безопасности на Дальнем Востоке необходимо повышать с помощью инвестиционных проектов, связанных с производством продуктов питания.
Информация предоставлена пресс-службой Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта
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