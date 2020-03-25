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COVID-19 - Острое начало: Названы главные симптомы заболевания у пожилых людей

Впервые основные симптомы дают о себе знать чаще всего ночью

На сайте администрации Владивостока опубликована информация "Коронавирусная инфекция у пожилых людей". 

Коронавирусная инфекция – это инфекционное заболевание вирусной этиологии, поражающее органы дыхания. Высокая смертность от коронавируса у людей старшего возраста объясняется наличием многочисленных хронических болезней, например, артериальной гипертензии, диабета, болезней сердца, онкологии, а также замедлением всех обменных процессов.

Коронавирус COVID-19 поражает органы дыхания. Редко провоцирует патологии на слизистой носа, горла и в бронхах. Чаще инфекция опускается в лёгкие, и там запускает активный патологический процесс. Особенно на начальном этапе COVID-19 напоминает по симптоматике ОРВИ. Из-за этого
достаточно сложно поставить диагноз без забора крови и проведения тестов.

У пожилых людей чаще всего имеет место острое начало коронавируса и от возникновения первых симптомов до вирусной пневмонии часто проходит не более 1-2 суток. Острое начало характеризуется стремительным ухудшением состояния. У пожилых людей наблюдаются такие симптомы, как лихорадка и сухой удушливый кашель. Показатели на термометре достигают отметки 39 градусов и выше, при этом снизить жар бывает очень трудно. Важно, что этот симптом впервые дает о себе знать чаще всего ночью, человек просыпается с ощущением озноба.

При благоприятном течении на фоне сильного сопротивления возбудителю со стороны организма, а также благодаря поддерживающей терапии на 5-6
день с начала болезни иммунная система вырабатывает антитела для борьбы с вирусом. Но процесс выздоровления обычно затягивается на несколько недель.

Это зависит от тяжести течения и общего состояния здоровья человека. Ещё одним тревожным фактом является то, что болезнь может приводить
к повреждению миокарда. Зарегистрировано немало случаев, когда пожилые  пациенты умирали из-за проблем с сердцем, к которым привело инфицирование коронавирусом. Кроме того, происходит нарушение работы желудочнокишечного тракта, которое проявляется рвотой и диареей. Это часто приводит к обезвоживанию. Все описанные осложнения могут возникать стремительно. Так как коронавирус у пожилых людей проявляется по-разному, пристального внимания требует каждый случай с момента начала болезни.

Наиболее надежной мерой профилактики людям старшей возрастной группы считается самоизоляция. Необходимо находиться дома, исключить
любые контакты и по возможности полностью отказаться от посещения общественных мест. Если пожилые люди проживают вместе с родственниками, их нужно поселить в отдельную, хорошо проветриваемую комнату. Для обеспечения продуктами и лекарствами следует прибегать к помощи родственников, соседей или волонтеров, которые доставят и передадут все необходимое бесконтактным способом. Если все же необходимо выйти из дома обязательно надо использовать защитные маски. Важно прикрывать не только рот, но и нос.

Соблюдать дистанцию с окружающими людьми от 1,5 до 2 м. Рекомендуется исключить лишние прикосновения к людям и различным поверхностям. К
примеру, рукопожатие лучше заменить устным приветствием, а в магазинах прикасаться только к тем товарам, которые необходимо купить. Желательно использовать и перчатки, при этом снимать их предельно аккуратно. Рекомендуется тщательное мытьё рук с мылом, а также обработка часто используемых за пределами дома предметов, например, ключей, кошелька, очков, ручек сумки. Для этого можно использовать мыльный раствор или специальный антисептик с содержанием спирта не менее 70%.

В Приморье общее число заболевших с начала эпидемии – 3 728 человек. Чтобы обезопасить себя и своих близких, жителям региона следует использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать «социальную дистанцию».

Как сообщили в региональном оперативном штабе, увеличилось число летальных исходов от коронавируса – скончался еще один человек.

«Это женщина в возрасте 81 года, проходившая лечение в Уссурийской больнице. Имела ряд сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой системы. Коронавирус протекал в крайне тяжелой форме, осложнился развитием двусторонней пневмонии. Пациентка в течение двух недель находилась на ИВЛ в отделении реанимации», – сообщили специалисты, добавив, что всего с начала эпидемии не справились с инфекцией 37 приморцев.

Общее число победивших COVID – 2 151 житель края. На стационарном лечении находятся около тысячи человек, из них 38 – в тяжелом состоянии.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предполагающий обязательное ношение масок, соблюдение «социальной дистанции». 

Фото - Александр Хитров. Primamedia.ru

 Журнал "Дальневосточный капитал"

 

 

Теги: коронавирус  covid-19 


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